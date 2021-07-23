Чи варто брати парасолі: синоптики розповіли, якою буде погода сьогодні

Погода в Україні 23 липня буде приємною і практично без дощів. Температура повітря не підніметься вище 28 градусів, а невеликі опади очікуються лише у двох областях.
Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
У західній частині України незначні дощі пройдуть в Закарпатській і Чернівецькій областях. При цьому температура повітря складе +23+25. На решті території сани без опадів.
У Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Волинській та Хмельницькій областях також +23+25.
На півночі без опадів і трохи тепліше. Так в Чернігівській області +25+27, а в Сумській - +24+26.
У центральних регіонах дощу не буде. У Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях очікується +25+27.
На сході також без опадів. У Донецькій і Харківській областях +25+27, а в Луганській області +26+28.
У південних областях також без дощів і злив. У Запорізькій, Херсонській та Одеській областях +26+28. У Миколаївській області +25+27.
У Криму без дощів і +26+28.
У Києві хороша погода. Температура повітря складе +25+27. Дутиме північний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.
Погода в Україні 23 липня (погодна карта: meteo.gov.ua)
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