Світяться від щастя: внучка Ротару вперше показала спільне фото з нареченим-міллонером
19-річна онука і тезка Софії Ротару, Софія Євдокименко рідко говорить про особисте життя. Вона довго приховувала нового бойфренда, яким виявився 31-річний український мільйонер Денис Жаданов, який, як і дівчина, зараз живе в США. Пара встигла разом відвідати Мексику і відпочити на березі океану, а також сходити на пізнавальні екскурсії. І якщо раніше дівчина показувала коханого тільки в InstaStories, то тепер опублікувала фото на особистій сторінці.
На знімках в фотоблозі юної красуні Соня і Денис щиро посміхаються і обіймаються. На дівчині плаття-міні леопардового забарвлення та білі кросівки.
"All you need is ... (Все, що тобі треба це... - переклад з англ.)" — коротко підписала фото дівчина, а в оригіналі фраза закінчується словом "любов".
Софія і Денис більше не приховують свої стосунки (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Підписники онучки зірки не змогли пройти повз романтичних кадрів.
- Які ви красиві
- Будь щаслива, Софійко!
- Друзі, ви такі милі
- Красивого кохання!
- Дуже красива пара
- Як класно, коли хлопець значно старше дівчини - це так заведено за кордоном. Ну, Соня красуня
У розділі "сторіз" Соня показала романтичний ранок з коханим. У кадр потрапила чашки кави і переплетені руки закоханих.
Софія Євдокименко показала романтичне ранок з нареченим (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Денис – завидний наречений. Він є віце-президентом з маркетингу компанії Readdle, яка співпрацює з гігантом Apple. В 2018 році журнал Forbes вніс цілеспрямованого і успішного українця в рейтинг "ТОП-30 підприємців Європи молодше 30 років".
До речі, бабуся Соні, легендарна Софія Ротару вважає, що онучці поки рано думати про заміжжя.