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Син Чапкіса прилетів в Україну, щоб побачиться з батьком

Автор: Роман Мирончук

Син відомого українського хореографа Григорія Чапкіса Грег прилетів в Україну, щоб побачитись зі своїм батьком, який нещодавно в черговий раз потрапив в лікарню.

Грег Чапкіс опублікував фото з літака в Instagram-stories.

"Давай спробуємо ще раз. Лечу в Україну, щоб побачити тата", - йдеться у підписі до фото, яке було зроблене 22 години тому. Тому можна зробити припущення, що Грег вже прилетів.

Грег Чапкіс у літаку (фото: instagram.com/gregchapkis)

Зазначимо, що Грег живе і працює в США, де у нього успішна кар'єра.

Нагадаємо, що в лютому Григорій Чапкіс потрапив у лікарню у важкому стані. Тоді його син закликав молитися за легендарного хореографа.

Зазначимо, останнім часом 91-річний Чапкіс втретє потрапив до лікарні. Перший раз він потрапив до лікарів у грудні 2020 року з двостороннім запаленням легенів. Йому робили тест на коронавірус, але інфекція виявлена не була.

У січні його знову поклали в лікарню через те, що у нього не пройшла пневмонія, і домашнє лікування не допомогло. 12 січня його виписали з лікарні.

Після цього він розповів про свій стан.

"Я тільки що переступив поріг свого дому. Сьогодні вийшов з лікарні. У двох лікарнях я в цілому провів місяць. Там ніде було ходити. В коридор не випускали. Я майже весь час лежав. У мене зараз велика слабкість. Голова паморочиться і ноги важкі. Треба розходитися, повернути собі форму. Морально мені вже набагато краще", - заявив Чапкіс.

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Новини України шоубизГригорий Чапкис
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