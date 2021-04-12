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Син Григорія Чапкіса повідомив про стан батька: час згадати спільні танці

Новость на русском → Понеділок 12 квітня 2021 13:12
Син Григорія Чапкіса повідомив про стан батька: час згадати спільні танці Фото: син Григорія Чапкіса згадав про танцях з батьком (nstagram.com.gregory.hapkis)
Автор: Людмила Жукова

Син Григорія Чапкіса Грегорі розповів, що зараз його батько продовжує боротьбу з хворобою. Він не вдавався в подробиці, але дав зрозуміти, що поки про одужання папи говорити рано.

На своїй сторінці в Instagram, в Stories Грег розмістив спогад, який датований 2018 роком.

Син відомого хореографа опублікував відео, де він разом з батьком танцює на Софійській площі в 2018 році.

"Думаю про мого батька Григорія Чапкіса і його здоров'я", — написав у наступному кадрі Грегорі.

До речі, Григорій Чапкіс потрапив у лікарню з двостороннім запаленням легенів ще в грудні 2020 року. Напередодні Нового року його виписали, однак 6 січня знову госпіталізували. 8 січня лікарі визнали його стан небезпечним і направили у "Феофанію", але вже 12 січня відправили додому.

На початку лютого суддя "Танців з зірками" знову потрапив до лікарні. Потім Грегорі прилетів в Україну, він був схвильований станом папи.

Нагадаємо, нещодавно 42-річний Грег Чапкіс, який у Штатах керує танцювальною школою, прилітав до Києва до свого хворого 91-річному батькові, але через тиждень він покинув Україну, причому без скандалу не обійшлося.

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