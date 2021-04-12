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Сын Григория Чапкиса сообщил о состоянии отца: время вспомнить совместные танцы

Новина українською → Понедельник 12 апреля 2021 13:12
Сын Григория Чапкиса сообщил о состоянии отца: время вспомнить совместные танцы Фото: сын Григория Чапкиса вспомнил о танцах с отцом (nstagram.com.gregory.hapkis)
Автор: Людмила Жукова

Сын Григория Чапкиса Грегори рассказал, что сейчас его отец продолжает борьбу с болезнью. Он не вдавался в подробности, но дал понять, что пока о выздоровлении папы говорить рано.

На своей странице в Instagram, в Stories Грег разместил воспоминание, которое датировано 2018 годом.

Сын известного хореографа опубликовал видео, где он вместе с отцом танцует на Софийской площади в 2018 году.

"Думаю о моем отце Григорие Чапкисе и его здоровье", — написал в следующем кадре Грегори.

К слову, Григорий Чапкис попал в больницу с двусторонним воспалением легких еще в декабре 2020 года. Накануне Нового года его выписали, однако 6 января снова госпитализировали. 8 января врачи сочли его состояние опасным и направили в "Феофанию", но уже 12 января отправили домой.

В начале февраля судья "Танцев со звездами" снова попал в больницу. Потом Грегори прилетел в Украину, он был взволнован состоянием папы.

Напомним, недавно 42-летний Грег Чапкис, который в Штатах руководит танцевальной школой, прилетал в Киев к своему заболевшему 91-летнему отцу, но спустя неделю он покинул Украину, причем без скандала не обошлось.

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