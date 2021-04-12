RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Син Григорія Чапкіса повідомив про стан батька: час згадати спільні танці

Автор: Людмила Жукова

Син Григорія Чапкіса Грегорі розповів, що зараз його батько продовжує боротьбу з хворобою. Він не вдавався в подробиці, але дав зрозуміти, що поки про одужання папи говорити рано.

На своїй сторінці в Instagram, в Stories Грег розмістив спогад, який датований 2018 роком.

Син відомого хореографа опублікував відео, де він разом з батьком танцює на Софійській площі в 2018 році.

"Думаю про мого батька Григорія Чапкіса і його здоров'я", — написав у наступному кадрі Грегорі.

До речі, Григорій Чапкіс потрапив у лікарню з двостороннім запаленням легенів ще в грудні 2020 року. Напередодні Нового року його виписали, однак 6 січня знову госпіталізували. 8 січня лікарі визнали його стан небезпечним і направили у "Феофанію", але вже 12 січня відправили додому.

На початку лютого суддя "Танців з зірками" знову потрапив до лікарні. Потім Грегорі прилетів в Україну, він був схвильований станом папи.

Нагадаємо, нещодавно 42-річний Грег Чапкіс, який у Штатах керує танцювальною школою, прилітав до Києва до свого хворого 91-річному батькові, але через тиждень він покинув Україну, причому без скандалу не обійшлося.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Григорий Чапкис
Читайте також
Онук Григорія Чапкіса непросто переніс хірургічну операцію: вирішив, що його покинули
Маленькому онуку Григорія Чапкіса знадобилося хірургічне втручання
Прогноз погоди