Син Григорія Чапкіса повідомив про стан батька: час згадати спільні танці

Син відомого хореографа опублікував відео, де він разом з батьком танцює на Софійській площі в 2018 році.

"Думаю про мого батька Григорія Чапкіса і його здоров'я", — написав у наступному кадрі Грегорі.

До речі, Григорій Чапкіс потрапив у лікарню з двостороннім запаленням легенів ще в грудні 2020 року. Напередодні Нового року його виписали, однак 6 січня знову госпіталізували. 8 січня лікарі визнали його стан небезпечним і направили у "Феофанію", але вже 12 січня відправили додому.

На початку лютого суддя "Танців з зірками" знову потрапив до лікарні. Потім Грегорі прилетів в Україну, він був схвильований станом папи.