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Син Григорія Чапкіса терміново прилетів в Україну: тату стало краще?

Новость на русском → Київ, П'ятниця 05 березня 2021 10:57
Син Григорія Чапкіса терміново прилетів в Україну: тату стало краще? Григорій Чапкіс пішов на поправку (фото: facebook.com tanci1plus)
Автор: Людмила Жукова

Син Григорія Чапкіса прилетів в Україну з США, щоб відвідати хворого батька. Як відомо, суддя "Танців з зірками" довгий час лежав у лікарні з пневмонією. На щастя, зараз він почувається значно краще.

Про це можна судити з відео, яке опублікував Григорій Чапкіс на своїй сторінці в Instagram в Stories.

На трехсекундному відео показаний Григорій Чапкіс. Він у різнобарвній піжамі лежить у ліжку. Судячи з усього, після лікарні він дотримується постільного режиму. Грегорі сидить з батьком поряд і знімає відео.

Зазначимо, що ролик знятий в квартирі Григорія Чапкіса на Нивках, де він живе з молодою дружиною Мілою.

В той час, як Грег знімав відео, хореограф розмовляв по телефону. Можна лише припустити, що легендарному судді "Танців з зірками" стало краще,
Син Григорія Чапкіса терміново прилетів в Україну: тату стало краще?

Григорію Чапкісу стало краще (Скріншот з відео)

Нагадаємо, що в лютому Григорій Чапкіс потрапив у лікарню у важкому стані. Тоді його син закликав молитися за легендарного хореографа.

Зазначимо, останнім часом 91-річний Чапкіс втретє потрапив до лікарні. Перший раз він потрапив до лікарів у грудні 2020 року з двостороннім запаленням легенів. Йому робили тест на коронавірус, але інфекція виявлена не була.

У січні його знову поклали в лікарню через те, що у нього не пройшла пневмонія, і домашнє лікування не допомогло. 12 січня його виписали з лікарні.

Як ми писали раніше, син Чапкіса прилетів в Україну,, щоб побачиться з батьком.

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