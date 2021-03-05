Сын Григория Чапкиса срочно прилетел в Украину: как себя чувствует знаменитый хореограф

Сын Григория Чапкиса прилетел в Украину из США, чтобы навестить больного отца. Как известно, судья "Танцев со звездами" долгое время лежал в больнице с пневмонией. К счастью, сейчас он себя чувствует значительно лучше.

Об этом можно судить из видео, которое опубликовал Грегори Чапкис на своей странице в Instagram в Stories.

На трехсекундном видео показан Григорий Чапкис. Он в разноцветной пижаме лежит в кровати. Судя по всему, после больницы он соблюдает постельный режим. Грегори сидит с отцом рядом и и снимает видео.

Отметим, что ролик снят в квартире Григория Чапкиса на Нивках, где он живет с молодой женой Милой.

В то время, как Грег снимал видео, хореограф разговаривал по телефону. Можно лишь предположить, что легендарному судье "Танцев со звездами" стало лучше,



Григорию Чапкису стало лучше (Скриншот из видео)

Напомним, что в феврале Григорий Чапкис попал в больницу в тяжелом состоянии. Тогда его сын призвал молиться за легендарного хореографа.

Отметим, за последнее время 91-летний Чапкис в третий раз попал в больницу. Первый раз он попал к врачам в декабре 2020 года с двухсторонним воспалением легких. Ему делали тест на коронавирус, но инфекция обнаружена не была.

В январе его снова положили в больницу из-за того, что у него не прошла пневмония, и домашнее лечение не помогло. 12 января его выписали из больницы.