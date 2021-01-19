RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ось така кара: Оля Полякова поскаржилася на небезпечні "сестринські війни" дочок на Мальдівах

Автор: Lite

Оля Полякова з доньками Машею і Алісою і чоловіком Вадимом відпочиває на Мальдівах. На острові вона зустріла свій 37-й день народження і зворушила шанувальників філософськими роздумами про життя. Вона щедро ділиться райськими фотосетами і демонструє ідеальне тіло у бікіні. Цього разу головними героїнями її курортної фотосесії стали дочки, а вірніше їх водні забави.

Так, на сторінці Королеви ночі в Instagram з'явилася серія кадрів, на яких дівчатка граються в басейні. Маша і Аліса розташувалися на надувному матраці, але не змогли всидіти на місці. Молодша не без допомоги старшої зіскочила у воду, а потім і пішла з головою – так вони розважаються, зіпсувавши мамі кадр.

"Ось така кара, за зіпсований знімок! Сестри, блін. Перегорніть всю карусель, що б знати, чим закінчилася фотосесія", - заінтригувала співачки.

Доньки Олі Полякової потішилися в басейні на Мальдівах (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Шанувальники оцінили знімки авторства зірки з участю сестричок.

  • Класні у Вас діти, а старша ваша супер копія, фігура мрія
  • Мала прикольна
  • Супер, вийшли дуже живі і яскраві фотки, дівчатка крутышки
  • Думаю, Алісі було навіть по приколу так попірнати
  • Русалочки
  • Оля, у вас дуже гарні дочки
  • Взаємна дитяча любов сестер - це ще те випробування
  • Шкода пташку. В даній ситуації Аліску
  • Милашки-хулыгашки

До речі, якось Оля розповіла про різний характер дочок. Якщо з Машею вони схожі – обидві запальні, але відхідливі, то з Алісою співачці складніше – до дывчинки потрібно знайти підхід і бути для неї досить переконливою. Якось вона навіть зізналася, що молодша навчила її терпінню і витримці. "У неї всередині двигун внутрішнього згоряння. Бойова нічого не боїться, ні змій, ні швидкостей, смілива, самовільна", - колись описала у соцмережі дочку артистка.

Нагадаємо, що раніше Маша Полякова влаштувала батл купальників зі знаменитою мамою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Оля ПоляковаМаша Полякова