Ось така кара: Оля Полякова поскаржилася на небезпечні "сестринські війни" дочок на Мальдівах

Оля Полякова з доньками Машею і Алісою і чоловіком Вадимом відпочиває на Мальдівах. На острові вона зустріла свій 37-й день народження і зворушила шанувальників філософськими роздумами про життя. Вона щедро ділиться райськими фотосетами і демонструє ідеальне тіло у бікіні. Цього разу головними героїнями її курортної фотосесії стали дочки, а вірніше їх водні забави.

Так, на сторінці Королеви ночі в Instagram з'явилася серія кадрів, на яких дівчатка граються в басейні. Маша і Аліса розташувалися на надувному матраці, але не змогли всидіти на місці. Молодша не без допомоги старшої зіскочила у воду, а потім і пішла з головою – так вони розважаються, зіпсувавши мамі кадр.

"Ось така кара, за зіпсований знімок! Сестри, блін. Перегорніть всю карусель, що б знати, чим закінчилася фотосесія", - заінтригувала співачки.

Доньки Олі Полякової потішилися в басейні на Мальдівах (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Шанувальники оцінили знімки авторства зірки з участю сестричок.

Класні у Вас діти, а старша ваша супер копія, фігура мрія

Мала прикольна

Супер, вийшли дуже живі і яскраві фотки, дівчатка крутышки

Думаю, Алісі було навіть по приколу так попірнати

Русалочки

Оля, у вас дуже гарні дочки

Взаємна дитяча любов сестер - це ще те випробування

Шкода пташку. В даній ситуації Аліску

Милашки-хулыгашки

До речі, якось Оля розповіла про різний характер дочок. Якщо з Машею вони схожі – обидві запальні, але відхідливі, то з Алісою співачці складніше – до дывчинки потрібно знайти підхід і бути для неї досить переконливою. Якось вона навіть зізналася, що молодша навчила її терпінню і витримці. "У неї всередині двигун внутрішнього згоряння. Бойова нічого не боїться, ні змій, ні швидкостей, смілива, самовільна", - колись описала у соцмережі дочку артистка.

Нагадаємо, що раніше Маша Полякова влаштувала батл купальників зі знаменитою мамою.