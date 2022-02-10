Talk to me: топ-5 підкастів, які допоможуть швидше заговорити англійською

Як у будь-якій іншій мові, в анлійській – безліч стійких виразів, ідіом і сленгу. Підкаст допоможе окунутися в живу мову, яку використовують в повсякденному житті звичайні люди, носії мови. Діалог в студії – повільніший, ніж мова людей на вулиці, тож встигнути за їх думками – цілком реально.

Серія підкастів для тих, у кого початковий і середній рівні. Кожен з них триває приблизно 25 хвилин. Ведучі розігрують сценарії, з якими людина може зіткнутися в повсякденності. Форма подачі – жива і захоплююча, не занудьгуєш!

Щоб вичати мову стало цікавіше! (фото: pexels.com)

Для тих, кому англійська потрібна не просто так, а у справі: щоб підготуватися до ділової зустрічі або зайнятися бізнесом з іноземними партнерами. Кожен епізод відрізняється чіткою структурою, з текстовими розшифровками, тестами і поясненнями до нових слів.

Навчальні подкасти від викладачів Джеффа Маккуїлан і Люсі Тце, лінгвістів з вченими ступенями. Кожен епізод – це розіграний ведучими діалог між двома персонажами, розбір використаних слів, значень і їх вживання. Англійська звучить набагато повільніше, ніж у звичайному житті, тож те, що відбувається в студії, легко зрозуміти.

Серія подкастів для різних рівнів підготовки, від нульового до просунутого. Спочатку ведучий розігрує якусь ситуацію, потім її потрібно прослухати в уповільненому темпі, а далі йде культурна довідка, роз'яснення нових слів і на закінчення – граматика.