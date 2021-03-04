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Тепла в травні не чекайте: синоптик розповів, якою буде весна в Україні

Автор: Людмила Жукова

Весна в Україні буде холодною. Теплі градуси не потішать людей навіть на початку квітня.

Такий прогноз погоди на весняний сезон озвучив народний синоптик Леонід Горбань, пише "Апостроф".

Експерт розповів, що з 4 по 7 березня в ряді областей очікується до 5-7 градусів морозу вночі. В квітні не потрібно чекати різкого потепління, вночі буде навіть мінусова температура.

"На початку квітня прораховується нічний "мінус" (1-3 градуси). Середина квітня буде більш прохолодна, а останній тиждень квітня буде також вітряний, прохолодний та з дощами. Інші синоптики говорили, що буде дуже рання весна, але її й близько не буде", - зазначив Горбань.

Синоптик повідомив, що навіть після Пасхи 2 травня будуть ще хвилі похолодання. Спеки в третьому весняному місяці чекати не варто.

"Після Великодня йде 5-а хвиля, 17-я хвиля, 33-я хвиля - це хвилі похолодання. Значить, травень буде прохолодним і такої спеки, яка зазвичай буває в травні, вже не буде", - підсумував Горбань.

Відзначимо, що інші синоптики кажуть, що Україну чекає рання весна. Горбань цю точку зору не поділяє.

Як ми раніше писали, на зміну антициклону в Україну йдуть дощі зі снігом та похолодання.

Нагадаємо також, нещодавно синоптики попередили, що в Україну в березні повернуться 10-градусні морози.

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