Тепла в травні не чекайте: синоптик розповів, якою буде весна в Україні

Експерт розповів, що з 4 по 7 березня в ряді областей очікується до 5-7 градусів морозу вночі. В квітні не потрібно чекати різкого потепління, вночі буде навіть мінусова температура.

"На початку квітня прораховується нічний "мінус" (1-3 градуси). Середина квітня буде більш прохолодна, а останній тиждень квітня буде також вітряний, прохолодний та з дощами. Інші синоптики говорили, що буде дуже рання весна, але її й близько не буде", - зазначив Горбань.

Синоптик повідомив, що навіть після Пасхи 2 травня будуть ще хвилі похолодання. Спеки в третьому весняному місяці чекати не варто.

"Після Великодня йде 5-а хвиля, 17-я хвиля, 33-я хвиля - це хвилі похолодання. Значить, травень буде прохолодним і такої спеки, яка зазвичай буває в травні, вже не буде", - підсумував Горбань.

Відзначимо, що інші синоптики кажуть, що Україну чекає рання весна. Горбань цю точку зору не поділяє.