Тепло скасовується: в Україну йде похолодання

"Взагалі, середина наступного тижня принесе в більшість областей України похолодання, тому поки не сильно роздягайтесь, не кидайтеся мити вікна і не виставляйте під джинсами голі ноги по щиколотку, в нових білих кросівках - ще буде час", - написала Діденко.

У понеділок, 15 березня, Гарна тепла погода буде спостерігатися в східних областях і на півдні країни. При цьому на західній Україні очікується сніг із мокрим дощем.

Погода в Україні 15 березня (фото: meteo.gov.ua)

У вівторок, 16 числа, дощі вже будуть у центральній частині України, півдні, а також продовжуватися в західних областях, де температура повітря становитиме +2...+4.

Погода в Україні 16 березня (фото: meteo.gov.ua)

У середу, 17 березня, мокрий сніг з дощем пройде по всі території країни. У Києві температура повітря становитиме вдень +2...+4, а вночі 0...+2.

Погода в Україні 17 березня (фото: meteo.gov.ua)

У четвер, 18 березня, на сході і півдні буде мокрий сніг з дощем, а на заході, в центрально частини та Києві пройде сніг.

Погода в Україні 18 березня (фото: meteo.gov.ua)

У п'ятницю, 19 березня, приблизно така ж погода, лише на півдні без опадів. В Херсонській та Одеській областях очікується +5...+7.

Погода в Україні 19 березня (фото: meteo.gov.ua)