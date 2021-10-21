Топ-4 книги, які ідеально підходять для прочитання осінніми вечорами

"Тривожні люди" (Фредрік Бакман)

Скандинавія, де завжди холодно, темно і йде легкий дощ. В такому маленькому шведському містечку живе батько. Він сам виховує дітей і йому складно. Незважаючи на те, що Швеція країна розвиненого соціалізму і у них все добре, грошей у головного героя немає і його можуть позбавити батьківських прав. Від істерії, не знаючи що з цим робити, він йде грабувати банк. Пограбування не вдається, тому, ховаючись від поліції, він забігає в будинок. На перегляді цього будинку у рієлтора було 8 людей, яких чоловік бере в заручники. Всі вони замкнені в одному приміщенні: вони розмовляють, обговорюють, у кожного з них свої проблеми і їх шляхи вирішення. Це взагалі не трилер, а легка сатира, де багато гумору, сумних моментів, розмов про життя. Ця книга про те, чому ми опиняємося в якихось обставинах, як важливо домовитись і говорити, що ніколи не пізно почати з нуля, завжди є вихід, і це не пограбування банку.

"Ринок м'яса" (Джуно Доусон)

Автобіографічна книга про зовсім юну дівчинку чоловічої статури. Вона висока, худорлява, без грудей, їй не подобається фарбуватися, і вона не носить підбори. Зовсім випадково дівчинка потрапляє в модельний бізнес і стає супер-успішною моделлю, всі світові подіуми і зйомки її. Раптом, зі звичайної дитини вона стає зіркою, до неї прикуті об'єктиви всіх камер. Але крім цього, на ній сфокусовані погляди чоловіків і не тільки тих, хто просто дивиться шоу, а й тих, хто приймає рішення про її долю. Книга про те, як дівчина з цим бореться, як раптом, якщо ви стали розвиватися по різному, зберегти стосунки, про те, що важливо мати свій голос і розуміти, на які жертви ти готовий йти, і коли потрібно зупиниться.

"Книжкове життя Ніни Гілл" (Еббі Ваксман)

Книга суперосіння, її точно потрібно читати в пледі. До того ж, всі люди, які постійно читають, люблять книги про книги. Вона про молоду жінку, яка живе своїм ідеальним життям. Для неї це означає працювати в бібліотеці, постійно читати книги і планувати своє життя. Ніна списує щоденник мало не щохвилини. Якщо раптом з всесвіту їй прилітає запит, щоб подивитися, скільки навколо цікавого, вона каже: "Спасибі, не треба", - і бере наступну книгу. І все б так тривало, вона б жила життям книжкових героїв і запахом старих книг бібліотеки, якби раптом її батько не помер. Але найтрагічніше не це, а те, що всі його численні родичі раптом з'являються, проявляються і хочуть з нею спілкуватися. Ніна хоче зникнути, поміняти ім'я, вона не хоче бачити цих людей, і їй доводиться навчиться з цим жити і вийти із зони комфорту. А ще, паралельно з цим, у неї починається історія кохання.

"Природа всіх речей" (Елізабет Ґілберт)

Книга про жінок, їхній пошук себе, про те, як вони боролися з чоловіками і як шукали сексуальної свободи. Альма Віттакер - жінка, яка досліджує загадки еволюції в 19 столітті. Вона самотня, її не приймає оточення, тому що бути жінкою-науковцем важко. У неї дуже живий розум, вона досліджує найменші форми рослин для того, щоб зрозуміти, як вони еволюціонували. В рамках свого дослідження вона дізнається дивовижну річ, яка може все перевернути. Але тут в її житті з'являється чоловік. Він взагалі не адепт науки, а езотерик, який любить все духовне і магічне. У них починаються стосунки, а з ними і конфлікт світоглядів. І жінка використовує відносини з цим чоловіком для того, щоб зрозуміти себе, свою роботу і сексуальність.