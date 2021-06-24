Топ-4 кроки до плоского живота: поради нутриціолога, як швидко прийти у форму

Не знаю, як ви, а я зустрічаю дуже багато струнких людей, у яких є один недолік фігури, з яким вони безрезультатно борються в спортзалі, - роздутий живіт.

Живіт здувається не стільки від овочів і такої потрібної нам клітковини, скільки від нестачі корисних біфідобактерій в кишечнику. Що ж робити? Вихід є! Причому - дуже простий. Поміняйте харчування.

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Правда, тільки зміною харчування тут не відбудешся. Для початку треба буде провести експрес-курс по відновленню мікрофлори кишечника, що складається з чотирьох кроків.

Крок 1. Прибираємо з раціону або мінімізуємо продукти, якими годується патогенна мікрофлора. Адже, якщо ви будете постачати провізією (цукром, дріжджами, швидкими вуглеводами) "вороже угруповання" патогенних грибків і бактерій, то в підсумку вони будуть в більшості і почнуть витісняти корисні біфідобактерії.

Крок 2. Знищуємо патогенні мікроорганізми.

Я пропоную вам боротися з патогенною мікрофлорою природними антибактеріальними засобами. В даному випадку будуть до речі часник, листя оливи, орегано і чебрець. Єдине "але": приймати їх доведеться в капсулах з аптеки.

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Крок 3. Штучно підселяємо біфідобактерії в організм.

Зробити це вдасться тільки за допомогою капсул або порошків, на жаль. Як же вибрати препарат з біфідобактеріями? Якщо коротко, то головне - це склад і кількість бактерій в сумі на одну капсулу.⠀

Крок 4. Годуємо корисні біфідобактерії їх улюбленою їжею.

Мало підселити потрібні бактерії. Їх треба ще й правильно годувати. Вони обожнюють клітковину, а найбільше джерело клітковини - овочі! Спочатку буде тяжко. Тому що, в силу відсутності потрібної мікрофлори, живіт буде здуватися ще більше, ніж раніше. Але, повірте, результат того вартий!

На завершення - порада, що вже набила оскому: пийте не менше 2 літрів води в день.