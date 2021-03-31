Топ-5 правил жіночої ініціативи у відносинах

Правило 1. Жіноча ініціатива повинна відрізнятися від чоловічої. Можете це висікти на камені, тому що це в основі всього. Коли ми говоримо, що жіноча активність приречена на провал, ми просто не вміємо її готувати, діючи незграбно і тупо копіюючи чоловічу поведінку. ⠀

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Правило 2. У вас не повинно бути сумнівів і бар'єрів. Якщо відчуваєте, що це не ваше, якщо не готові - не робіть. ⠀

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Правило 3. Жіноча ініціатива за рідкісним винятком не виражається відкрито. Вона не завойовницька, а приваблива, мотивуюча, заманююча.

⠀Ілюстративне фото (unsplash.com)

Правило 4. Ініціативу все ж варто проявляти не з усіма підряд, а з тим чоловіком, який дуже сподобався і крім цього ви бачите, що він дійсно те, що вам потрібно.⠀

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Правило 5. Дуже бажано мати чіткий план. Продумана стратегія зніме зайву емоційність, додасть азарт і збільшує шанси. ⠀

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А тепер відповіді на 2 головних питання: "Навіщо взагалі бігати за мужиком?" і "Так як саме проявляти ініціативу?"

З приводу 1. Ініціатива і бігати за мужиком різні речі. Навіщо? Та ні навіщо? Якщо запитуєте - вам не треба. Але взагалі бувають ситуації, коли вам давно подобається чоловік, а ви йому поки ні. В силу різних причин. В кінці кінців завжди один з партнерів формує потребу в собі іншого.⠀

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На рахунок того, як правильно проявляти - тут немає і не може бути загальних правил. Тому що те, що приваблює одного чоловіка, дратує іншого. Тільки індивідуальний підхід. Вивчайте ваш об'єкт.