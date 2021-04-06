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Топ-7 невірних мотивів для відносин

Новость на русском → Вівторок 06 квітня 2021 17:51
Топ-7 невірних мотивів для відносин Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Lite

У жінок нерідко виникає питання, чому ви ніби як і можете ті або інші відносини зав'язати, але будуються вони через пень колоду і часто доставляють вам дискомфорт.⠀

Сімейний психолог Ольга в своєму "Блозі доброї відьми" Instagram перерахувала варіанти, коли ваші мотиви для початку відносин з самого початку невірні.

Те, яких чоловіків ми зустрічаємо, які відносини з ними отримуємо - це відображення того, що є в нас самих. Тому лише розібравшись у своїх власних потребах, ми можемо змінити ситуацію. ⠀

Отже, 7 неправильних мотивів для відносин, які потім з великою часткою ймовірності вийдуть вам боком.⠀

1. Обставини. Пора вже, годинники цокають. Батьки і суспільство тиснуть. Дуже треба з'їхати в окреме житло. ⠀

2. Самотність і відчай. Тут все зрозуміло - нікому не хочеться занурюватися у вашу тугу.⠀

3. Помилкове сприйняття сексу. О, це дуже частий мотив. Коли жінка будь-якого відповідного секспартнера намагається зробити чоловіком, навіть не сильно замислюючись, що крім непоганого сексу, інших достоїнств у нього немає.⠀

4. Втеча від проблем чи від самої себе. Ось буде в мене чоловік і все вирішить. Еее... а навіщо йому це?⠀

Топ-7 невірних мотивів для відносин
Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Треба цінувати добре відношення, не упустити гідного чоловіка. Прямо за підручником, як мама і бабуся вчили. Тільки не їм з ним жити.⠀

6. Коли головна мета шлюбу - діти. Чоловіки біжать з таких шлюбів, тому що почувають себе лише засобом втілення вашої мрії. ⠀

7. Нудьга. Тут теж все зрозуміло.⠀

Раніше ми писали про те, що психолог назвала топ-5 правил жіночої ініціативи у відносинах.

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