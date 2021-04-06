Топ-7 невірних мотивів для відносин
У жінок нерідко виникає питання, чому ви ніби як і можете ті або інші відносини зав'язати, але будуються вони через пень колоду і часто доставляють вам дискомфорт.⠀
Сімейний психолог Ольга в своєму "Блозі доброї відьми" Instagram перерахувала варіанти, коли ваші мотиви для початку відносин з самого початку невірні.
Те, яких чоловіків ми зустрічаємо, які відносини з ними отримуємо - це відображення того, що є в нас самих. Тому лише розібравшись у своїх власних потребах, ми можемо змінити ситуацію. ⠀
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Отже, 7 неправильних мотивів для відносин, які потім з великою часткою ймовірності вийдуть вам боком.⠀
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1. Обставини. Пора вже, годинники цокають. Батьки і суспільство тиснуть. Дуже треба з'їхати в окреме житло. ⠀
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2. Самотність і відчай. Тут все зрозуміло - нікому не хочеться занурюватися у вашу тугу.⠀
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3. Помилкове сприйняття сексу. О, це дуже частий мотив. Коли жінка будь-якого відповідного секспартнера намагається зробити чоловіком, навіть не сильно замислюючись, що крім непоганого сексу, інших достоїнств у нього немає.⠀
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4. Втеча від проблем чи від самої себе. Ось буде в мене чоловік і все вирішить. Еее... а навіщо йому це?⠀
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
5. Треба цінувати добре відношення, не упустити гідного чоловіка. Прямо за підручником, як мама і бабуся вчили. Тільки не їм з ним жити.⠀
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6. Коли головна мета шлюбу - діти. Чоловіки біжать з таких шлюбів, тому що почувають себе лише засобом втілення вашої мрії. ⠀
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7. Нудьга. Тут теж все зрозуміло.⠀
Раніше ми писали про те, що психолог назвала топ-5 правил жіночої ініціативи у відносинах.