Топ-7 невірних мотивів для відносин

У жінок нерідко виникає питання, чому ви ніби як і можете ті або інші відносини зав'язати, але будуються вони через пень колоду і часто доставляють вам дискомфорт.⠀

Те, яких чоловіків ми зустрічаємо, які відносини з ними отримуємо - це відображення того, що є в нас самих. Тому лише розібравшись у своїх власних потребах, ми можемо змінити ситуацію. ⠀

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Отже, 7 неправильних мотивів для відносин, які потім з великою часткою ймовірності вийдуть вам боком.⠀

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1. Обставини. Пора вже, годинники цокають. Батьки і суспільство тиснуть. Дуже треба з'їхати в окреме житло. ⠀

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2. Самотність і відчай. Тут все зрозуміло - нікому не хочеться занурюватися у вашу тугу.⠀

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3. Помилкове сприйняття сексу. О, це дуже частий мотив. Коли жінка будь-якого відповідного секспартнера намагається зробити чоловіком, навіть не сильно замислюючись, що крім непоганого сексу, інших достоїнств у нього немає.⠀

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4. Втеча від проблем чи від самої себе. Ось буде в мене чоловік і все вирішить. Еее... а навіщо йому це?⠀



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

5. Треба цінувати добре відношення, не упустити гідного чоловіка. Прямо за підручником, як мама і бабуся вчили. Тільки не їм з ним жити.⠀

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6. Коли головна мета шлюбу - діти. Чоловіки біжать з таких шлюбів, тому що почувають себе лише засобом втілення вашої мрії. ⠀

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7. Нудьга. Тут теж все зрозуміло.⠀