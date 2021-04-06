Топ-7 неверных мотивов для отношений

У женщин нередко возникает вопрос, почему вы вроде как и можете те или иные отношения завязать, но строятся они через пень колоду и часто доставляют вам дискомфорт.⠀

То, каких мужчин мы встречаем, какие отношения с ними получаем - это отражение того, что есть в нас самих. Поэтому лишь разобравшись в своих собственных потребностях, мы можем изменить ситуацию. ⠀

⠀

Итак, 7 неправильных мотивов для отношений, которые потом с большой долей вероятности выйдут вам боком.⠀

⠀

1. Обстоятельства. Пора уже, часики тикают. Родители и общество давят. Очень надо съехать в отдельное жилье. ⠀

⠀

2. Одиночество и отчаянье. Здесь все понятно - никому не охота погружаться в вашу тоску.⠀

⠀

3. Ошибочное восприятие секса. О, это очень частый мотив. Когда женщина любого подходящего секспартнера пытается сделать мужем, даже не сильно задумываясь, что кроме неплохого секса, других достоинств в нем нет.⠀

⠀

4. Бегство от проблем или от самой себя. Вот будет у меня мужчина и все решит. Эээ... а ему это зачем?⠀



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀



5. Надо ценить хорошее отношение, не упустить достойного мужчину. Прямо по учебнику, как мама и бабушка учили. Только не им с ним жить.⠀

⠀

6. Когда главная цель брака - дети. Мужчины бегут из таких браков, потому что чувствуют себя лишь средством воплощения вашей мечты. ⠀

⠀

7. Скука. Здесь тоже все понятно.⠀