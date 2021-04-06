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Топ-7 неверных мотивов для отношений

Новина українською → Вторник 06 апреля 2021 17:51
Топ-7 неверных мотивов для отношений Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Lite

У женщин нередко возникает вопрос, почему вы вроде как и можете те или иные отношения завязать, но строятся они через пень колоду и часто доставляют вам дискомфорт.⠀

Семейный психолог Ольга в своем "Блоге доброй ведьмы" в Instagram перечислила варианты, когда ваши мотивы для начала отношений изначально неверны.

То, каких мужчин мы встречаем, какие отношения с ними получаем - это отражение того, что есть в нас самих. Поэтому лишь разобравшись в своих собственных потребностях, мы можем изменить ситуацию. ⠀

Итак, 7 неправильных мотивов для отношений, которые потом с большой долей вероятности выйдут вам боком.⠀

1. Обстоятельства. Пора уже, часики тикают. Родители и общество давят. Очень надо съехать в отдельное жилье. ⠀

2. Одиночество и отчаянье. Здесь все понятно - никому не охота погружаться в вашу тоску.⠀

3. Ошибочное восприятие секса. О, это очень частый мотив. Когда женщина любого подходящего секспартнера пытается сделать мужем, даже не сильно задумываясь, что кроме неплохого секса, других достоинств в нем нет.⠀

4. Бегство от проблем или от самой себя. Вот будет у меня мужчина и все решит. Эээ... а ему это зачем?⠀

Топ-7 неверных мотивов для отношений
Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Надо ценить хорошее отношение, не упустить достойного мужчину. Прямо по учебнику, как мама и бабушка учили. Только не им с ним жить.⠀

6. Когда главная цель брака - дети. Мужчины бегут из таких браков, потому что чувствуют себя лишь средством воплощения вашей мечты. ⠀

7. Скука. Здесь тоже все понятно.⠀

Ранее мы писали о том, что психолог назвала топ-5 правил женской инициативы в отношениях.

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