Тотальне перезавантаження й оновлення: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 28 грудня по 3 січня

Останній тиждень року, що минає, стане складним і напруженим для більшості представників зодіакального сузір'я. Варто ретельно розпланувати свої справи та знайти час для складання планів і цілей на весь наступний рік.

Астролог Василіса Володіна розповіла, що чекає всі знаки Зодіаку в період з 28 грудня по 3 січня та дала поради про те, як цей тиждень прожити без труднощів і проблем. Про це пише видання SlovoFraza.

Овен

Зірки та планети обіцяють Овнам поліпшення фінансового становища. Останній тиждень року, що минає, стане яскравим і позитивним, і представники цього знака встигнуть закінчити всі важливі справи. Можуть виникнути негаразди в сім'ї, але на початку 2021 року всі проблеми вирішаться. Період стане дуже важливим для майбутнього, тому не варто розслаблятися.

Телець

Тельцям зірки обіцяють удачу у всіх сферах життя. Гармонія планет буде дуже сильною і тому варто очікувати везіння прямо з понеділка. Єдиний день на цьому тижні, який може принести складності – Повня 30 грудня. Після – активність знову піде вгору і Тельцям потрібно більше думати про щось хороше, щоб залучити побільше позитиву у своє життя.

Близнюки

Сфокусуйте на любовній сфері життя і проведіть більше часу на цьому тижні з другою половинкою, дітьми, родичами та друзями. Роботу можна буде відсунути на другий план вже 30 числа. Будьте обережні з покупками та все походи по магазинах варто закінчити до 29 грудня. В останні дні старого року є ризик витратити гроші даремно.

Рак

Астролог радить Ракам закрити рот на замок і менше розповідати людям про свої плани та амбіції. Це допоможе зберегти всі досягнення 2020 року і змінити життя в кращу сторону. Вже після 1 січня позитивна енергія візьме верх над негативом і Раки зможуть відокремити важливе від удаваного, приємних людей від ворогів. Тиждень буде вдалим і допоможе в цьому віра в себе.

Лев

Сфокусуйтеся на справах, роботі та фінансовій активності. Позитивно поставтеся до порад близьких, через те, що в них може міститися раціональне зерно. Зірки подарують Левам потужну інтуїцію, але от з витримкою і спокоєм можуть бути проблеми й це призведе до зайвої нетерплячості й агресії.

Діва

Новорічний настрій з'явиться у Дів само собою, і якщо його немає, то потрібно негайно щось робити. Важливо зберігати позитивний настрій і не покладатися лише на силу думки. Дівам варто розраховувати на власні сили та діяти. Найкращі дні для відпочинку – 30 грудня, 1 і 3 січня.

Терези

Початок тижня для Терезів виявиться не дуже вдалим, можуть виплисти на поверхню найгірші звички. Це призведе до сварки з близькими та проблем на роботі. До 30 грудня не приймайте важливих рішень, залишайтеся в тіні. Також варто подбати про здоров'я, самопочуття, проявити обережність на дорогах і при виборі їжі. Побільше відпочинку і трохи менше перевтоми.

Скорпіон

Будьте обережні на цьому тижні в плані спілкування. Постарайтеся не перетинатися з людьми зі злим серцем – вони можуть позбавити новорічного настрою і позитиву. Приділіть увагу розв'язанню нагальних проблем. Не ризикуйте даремно, не лізьте на рожен. 30 і 31 грудня – вдалі дні для зміни зовнішнього вигляду, нової зачіски або оновлення гардеробу.

Стрілець

Останній тиждень року підходить для навчання і подорожей. Не варто сидіти вдома 1, 2 і 3 січня. Відвідайте з друзями цікаве місце, сплануйте поїздку в інше місто. Удача буде на боці працьовитих Стрільців. У спілкуванні з близькими вам дуже знадобиться вміння співпереживати.

Козоріг

Вам світить тотальне перезавантаження свідомості, і щоб воно пройшло успішніше – перестаньте переживати через дрібниці. Козерогам не завадять нові знайомства і багато спілкування, постарайтеся якомога менше часу проводити на самоті. Період буде сприятливим для творчої активності, вийде згенерувати багато цікавих ідей.

Водолій

Навчіться довіряти вашому внутрішньому голосу. Воно поведе вас по вірному шляху. В останній тиждень року варто приймати рішення швидко і без зайвих роздумів. Також вдалими будуть робота в колективі та спілкування з клієнтами. Свята принесуть Водоліям багато добра, любові та удачі. Вдалими стануть всі робочі процеси, а також все, що пов'язано з підготовкою до Нового року.

Риби

Найближчими днями у вашому оточенні буде багато негативних людей. Навчіться з ними спілкуватися так, щоб не заражатися негативними емоціями. При здійсненні важливих і дорогих покупок Рибам варто покладатися тільки на свою думку. У сфері кохання прислухайтеся до інтуїції. Дуже корисними стануть фізична активність і вправи.

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