Цілющий напій: нутриціолог назвала кращий чай при слабкості та застуді

Спеціаліст дала рецепт цілющого чаю
Нутриціолог Надя Андрєєва стоїть на варті здорового способу життя своїх фоловерів вже не перший рік. Нещодавно вона розповіла про те, що токсини можуть потрапляти в організм людини через безліч звичних для нашого побуту речей: з ємностей, які ми використовуємо для зберігання води і їжі, продуктів харчування, косметики. Але особливу увагу варто звернути на каструлі і сковорідки, бо ними ми користуємося щодня, часто не замислюючись про матеріал, з якого вони зроблені.
Так як наближається сезон застуд, Надя розповіла, як зберегти своє здоров'я за допомогою натурального напою, який кожен може приготувати самостійно у себе вдома.
Зспеціаліст по харчуванню дала рецепт смачного і цілющого чаю (instagram.com/happynadyaz/)
"Для гармонійного і здорового осені чудово підійде суміш спецій для чаю з кориці, кардамону, імбиру, гвоздики і перцю. Ви можете використовувати всі спеції або тільки частину, за смаком.
Такий чай чудово тонізує і може використовуватися як лікувальний напій при слабкості та застудних захворюваннях. Можна додавати до рослинного молока і кави", - розповіла Надя.
Також нутриціолог порадила, які масла і спеції вживати в їжу, щоб відчувати себе чудово протягом холодного сезону.
Маленький лайфхак. Натріть на тертці відразу весь корінь, тоді ви значно частіше будете використовувати імбир в готуванні або для чаю. Зберігайте в щільно закритій банці, протягом 3 днів", - додала Андрєєва.
Нагадаємо, раніше дієтолог назвала цілющі овочі для жінок, які нормалізують вагу і гормональний фон.