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Цілющий напій: нутриціолог назвала кращий чай при слабкості та застуді

Автор: Lite

Спеціаліст дала рецепт цілющого чаю

Нутриціолог Надя Андрєєва стоїть на варті здорового способу життя своїх фоловерів вже не перший рік. Нещодавно вона розповіла про те, що токсини можуть потрапляти в організм людини через безліч звичних для нашого побуту речей: з ємностей, які ми використовуємо для зберігання води і їжі, продуктів харчування, косметики. Але особливу увагу варто звернути на каструлі і сковорідки, бо ними ми користуємося щодня, часто не замислюючись про матеріал, з якого вони зроблені.

Так як наближається сезон застуд, Надя розповіла, як зберегти своє здоров'я за допомогою натурального напою, який кожен може приготувати самостійно у себе вдома.

Зспеціаліст по харчуванню дала рецепт смачного і цілющого чаю (instagram.com/happynadyaz/)

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"Для гармонійного і здорового осені чудово підійде суміш спецій для чаю з кориці, кардамону, імбиру, гвоздики і перцю. Ви можете використовувати всі спеції або тільки частину, за смаком.

Такий чай чудово тонізує і може використовуватися як лікувальний напій при слабкості та застудних захворюваннях. Можна додавати до рослинного молока і кави", - розповіла Надя.

Також нутриціолог порадила, які масла і спеції вживати в їжу, щоб відчувати себе чудово протягом холодного сезону.

  • "Масло дхі. Найголовніше, щоб масло було виготовлено з добірного органічного коров'ячого масла вищої якості. Перетопленное особливим способом на дуже повільному вогні і потім очищене, масло набуває безцінні якості для здоров'я і чудовий смак, який зробить навіть самі знайомі страви надзвичайно смачними.
  • Кунжутна олія. Незамінний компонент здорової осені. Чудово підходить для зігрівального масажу.
  • Чисте мигдальне масло. Універсальне масло для прийому в їжу, так і для догляду за шкірою обличчя, тіла і волоссям. Воно гіпоалергенна і підходить для дитячої та чутливої шкіри.
  • Масло Кумкумади. Один з кращих омолоджуючих засобів Аюрведи. Масло кумкумади покращує текстуру шкіри, колір обличчя, знімає набряки, а також є ефективним засобом для лікування вугрової висипки (акне), шрамів, плям, почервоніння, лущення, темних кіл під очима, сонячних опіків, зморшок і в'ялості шкіри. Підходить для будь-яких типів шкіри і будь-якого віку.
  • Зелений кардамон. Допомагає при кашлі, нормалізує травлення, корисний для шлунково-кишкового тракту, знижує Вату і Капху.
  • Куркума. Покращує колір і стан шкіри, усуває надмірні Вату і Капху, хвороби крові, корисна при набряках, ринітах, анемії, анорексії.
  • Імбир. Одне з кращих природних засобів від застуди. Можна використовувати його у сухому вигляді або свіжий.⠀

Маленький лайфхак. Натріть на тертці відразу весь корінь, тоді ви значно частіше будете використовувати імбир в готуванні або для чаю. Зберігайте в щільно закритій банці, протягом 3 днів", - додала Андрєєва.

Нагадаємо, раніше дієтолог назвала цілющі овочі для жінок, які нормалізують вагу і гормональний фон.

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