Церковні свята у грудні 2020 року: що і коли будуть відзначати українці
У грудні християни відзначатимуть кілька великих церковних свят
У грудні 2020 року українці будуть відзначати кілька важливих церковних свят і отримають один додатковий вихідний день на честь Різдва – 25 грудня. 4 грудня християни святкують Введення в храм Пресвятої Богородиці, а 19 грудня – День Спасителя Миколая чудотворця.
Календар церковних свят на грудень 2020:
1 грудня – День пам'яті святого мученика Платона
2 грудня – Ікони Божої Матері "У скорботах і печалях Втіха"
3 грудня – Предсвяткування Введення в храм Пресвятої Богородиці, Преподобного Григорія Декаполита
4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці
5 грудня – День пам'яті святого благовірного князя Михайла Тверського, Апостолів від 70-ті Филимона та Архипа, і мучениці рівноапостольної Апфії
6 грудня – День пам'яті благовірного великого князя Олександра Невського, Святителя Амфілохія, єпископа Іконийського
7 грудня – Великомучениці Катерини, Святого мученика Меркурія Смоленського
8 грудня – Віддання свята Введення в храм Пресвятої Богородиці, Священномученика Климента, папи Римського, і Петра, архієпископа Олександрійського
9 грудня – Святителя Інокентія, єпископа Іркутського, Преподобного Аліпія стовпника
10 грудня – Ікони Божої Матері "Знамення", мученика Якова Персіянина
11 грудня - преподобномученика Стефана Нового
12 грудня — мучеників Парамона і Філуменія і з ними 370-ті мучеників, преподобного Акакія Синайського
13 грудня — апостола Андрія Первозванного
14 грудня — пророка Наума, праведного Філарета Милостивого
15 грудня — пророка Авакума, преподобних Іоанна, Іраклемона, Андрія, Феофіла
16 грудня — пророка Софонії, мучеників Феодула Царгородського та Іоанна, преподобного Сави Сторожевського
17 грудня — великомучениці Варвари й мучениці Іуліанії, преподобного Іонанна Дамаскіна
18 грудня — преподобного Сави Освяченого
19 грудня — святителя Миколая Чудотворця, блаженного Максима, митрополита Київського
20 грудня — святого Амвросія, преподобного Антонія Сийського
21 грудня — преподобного Кирила Челмогорського, преподобного Патапія
22 грудня — зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці, пророка Анни
23 грудня — мучеників Мини, Ермогена і Євграфа, святителя Іоасафа
24 грудня — преподобного Данила Стовпника
25 грудня — католицьке Різдво, святого Спиридона Триміфунтського
26 грудня — мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста
27 грудня — мучеників Фірса, Левкия, Филимона, Аполонія, Аріана і Каллініка
28 грудня — святого Павла Латрийского
29 грудня — преподобної Софії, день пам'яті пророка Аггея
30 грудня — пророка Данила сповідника
31 грудня — мученика Севастіана
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, коли починається різдвяний піст в Україні і які є суворі заборони.
А також розповідали про те, що стало відомо, скільки додаткових вихідних буде в січні 2021 року.