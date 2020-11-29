Церковні свята у грудні 2020 року: що і коли будуть відзначати українці

У грудні 2020 року українці будуть відзначати кілька важливих церковних свят і отримають один додатковий вихідний день на честь Різдва – 25 грудня. 4 грудня християни святкують Введення в храм Пресвятої Богородиці, а 19 грудня – День Спасителя Миколая чудотворця.

Календар церковних свят на грудень 2020:

1 грудня – День пам'яті святого мученика Платона

2 грудня – Ікони Божої Матері "У скорботах і печалях Втіха"

3 грудня – Предсвяткування Введення в храм Пресвятої Богородиці, Преподобного Григорія Декаполита

4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці

5 грудня – День пам'яті святого благовірного князя Михайла Тверського, Апостолів від 70-ті Филимона та Архипа, і мучениці рівноапостольної Апфії

6 грудня – День пам'яті благовірного великого князя Олександра Невського, Святителя Амфілохія, єпископа Іконийського

7 грудня – Великомучениці Катерини, Святого мученика Меркурія Смоленського

8 грудня – Віддання свята Введення в храм Пресвятої Богородиці, Священномученика Климента, папи Римського, і Петра, архієпископа Олександрійського

9 грудня – Святителя Інокентія, єпископа Іркутського, Преподобного Аліпія стовпника

10 грудня – Ікони Божої Матері "Знамення", мученика Якова Персіянина

11 грудня - преподобномученика Стефана Нового

12 грудня — мучеників Парамона і Філуменія і з ними 370-ті мучеників, преподобного Акакія Синайського

13 грудня — апостола Андрія Первозванного

14 грудня — пророка Наума, праведного Філарета Милостивого

15 грудня — пророка Авакума, преподобних Іоанна, Іраклемона, Андрія, Феофіла

16 грудня — пророка Софонії, мучеників Феодула Царгородського та Іоанна, преподобного Сави Сторожевського

17 грудня — великомучениці Варвари й мучениці Іуліанії, преподобного Іонанна Дамаскіна

18 грудня — преподобного Сави Освяченого

19 грудня — святителя Миколая Чудотворця, блаженного Максима, митрополита Київського

20 грудня — святого Амвросія, преподобного Антонія Сийського

21 грудня — преподобного Кирила Челмогорського, преподобного Патапія

22 грудня — зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці, пророка Анни

23 грудня — мучеників Мини, Ермогена і Євграфа, святителя Іоасафа

24 грудня — преподобного Данила Стовпника

25 грудня — католицьке Різдво, святого Спиридона Триміфунтського

26 грудня — мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста

27 грудня — мучеників Фірса, Левкия, Филимона, Аполонія, Аріана і Каллініка

28 грудня — святого Павла Латрийского

29 грудня — преподобної Софії, день пам'яті пророка Аггея

30 грудня — пророка Данила сповідника

31 грудня — мученика Севастіана

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, коли починається різдвяний піст в Україні і які є суворі заборони.

А також розповідали про те, що стало відомо, скільки додаткових вихідних буде в січні 2021 року.