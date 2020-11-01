Церковні свята в листопаді 2020: що будуть відзначати українці

У листопаді 220 року українці відзначатимуть велике церковне свято – День Святого Михайла, яке в календарі відзначене 21 числа. Перша субота листопада – день пам'яті померлих родичів. А також в кінці місяця розпочнеться традиційний Різдвяний піст.

Всі церковні свята в листопаді 2020 року:

4 листопада 2020 - святкування Казанської ікони Божої матері.

6 листопада 2020 - святкування ікони Божої матері "Всіх скорботних Радість".

7 листопада 2020 - Димитрівська батьківська субота.

8 листопада 2020 - пам'ять великомученика Димитрія Солунського, мироточца.

9 листопада 2020 - день преподобного Нестора Літописця.

10 листопада 2020 - Параскева П'ятниця. Пам'ять великомучениці Параскеви Іконийської, нареченої П'ятниця.

21 листопада 2020 - День святого Михаїла. Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безплотних.

22 листопада 2020 - святкування ікони Божої матері "Скоропослушниця".

26 листопада 2020 - пам'ять святого Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського.

27 листопада 2020 - апостола Пилипа. Заговини на Різдвяний піст.

28 листопада 2020 - початок Різдвяного посту.

29 листопада 2020 - пам'ять апостола і євангеліста Матвія.

Раніше ми писали про те, які свята відзначатимуть українці в листопаді, і які дні будуть вихідними.

А також ми розповідали про те, як планують відзначати Новий рік 2021 в Києві.