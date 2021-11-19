"Квіти для Елджернона": чому цей бестселер сколихнув серця читачів

Головному герою книги – Чарлі 32 роки, і він має проблеми з розвитком. Він сильно відстає від своїх однолітків, настільки, що навіть не пам'ятає свою сім'ю. Чарлі працює у пекарні, куди його влаштував дядько. Все його життя – це пекарня та вечірня школа, де він навчається читати та писати. І він справді робить успіхи у навчанні. При цьому в пекарні з нього сміються, але чоловік цього не розуміє.

Одного разу, місіс Алісія, вчителька з вечірньої школи, приводить Чарлі до професора та доктора, які ставлять експерименти і хочуть перевірити можливість розвивати інтелект за допомогою операційного втручання. Свої експерименти вони проводять на мишах і планують зробити таку операцію людині. Чарлі дуже сильно мріє стати розумним, йому важко даються тести, і він переживає, що його не візьмуть на операцію. Лікар каже йому вести щоденник, який ми власне й читаємо і який складається із суцільних помилок. У лабораторії Чарлі знайомиться з мишею Елджерноном, вони разом проходять лабіринт, але миша постійно випереджає чоловіка, що змушує його сумувати.

І ось 7 квітня чоловікові роблять операцію. Чарлі нікому про це не каже. Але нічого не відбувається, навіть професор не відзначає прогресу. І одного разу співробітники пекарні вирішують пожартувати над чоловіком і просять його включити тістомішалку, що для Чарлі в його стані – непосильне завдання. Але він справляється і в цей момент розуміє, що його інтелект починає розвиватись. Через місяць після операції він уперше обганяє в лабіринті мишу Елджернона. Але замість радості, у нього з очей спадає завіса, він починає розуміти, як до нього насправді ставляться люди. У пекарні його починають боятися, бо він уже розумніший за них. Співробітники пекарні йдуть до власника та скаржаться на Чарлі, і той виганяє чоловіка.

Паралельно професори радіють успіху і везуть Чарлі на симпозіум, де мали його представити. На симпозіумі чоловік розуміє, що він вже розумніший за всіх, але професор все одно ставиться до нього, як до своєї речі. Чарлі все це не подобається, і на знак помсти він випускає мишку Елджернона. Чоловік першим його знаходить, і разом із мишею відлітає назад. Також Чарлі чатують на невдачі на любовному фронті. Тому він вирішує змінити своє життя, але чи вдасться йому зберегти цей успіх?

Висновок