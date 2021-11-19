"Цветы для Елджернона": почему этот бестселлер всколыхнул сердца читателей

Главному герою книги "Цветы для Элджернона" – Чарли 32 года, и у него проблемы с развитием. Он сильно отстает от своих сверстников, настолько, что даже не помнит свою семью. Чарли работает в пекарне, куда его устроил дядя. Вся его жизнь – это пекарня и вечерняя школа, где он учится читать и писать. И он действительно делает успехи в учебе. При этом в пекарне над ним смеются, но мужчина этого не понимает.

Однажды, миссис Алисия, учительница из вечерней школы, приводит Чарли к профессору и доктору, которые ставят эксперименты и хотят проверить возможность развивать интеллект с помощью операционного вмешательства.

Свои эксперименты они проводят на мышах и планируют сделать подобную операцию человеку. Чарли же очень сильно мечтает стать умным, ему тяжело даются тесты, и он переживает, что его не возьмут на операцию. Доктор говорит ему вести дневник, который мы собственно и читаем и который состоит из сплошных ошибок. В лаборатории Чарли знакомится с мышью Елджерноном, они вместе проходят лабиринт, но мышь постоянно опережает мужчину, что заставляет его грустить.

И вот 7 апреля мужчине делают операцию. Чарли никому об этом не говорит. Но ничего не происходит, даже профессор не отмечает прогресса. И однажды сотрудники пекарни решают подшутить над мужчиной и просят включить его тестомешалку, что для Чарли в его состоянии – непосильная задача. Но мужчина справляется и в этот момент понимает, что его интеллект начинает развиваться. Через месяц после операции он впервые обгоняет в лабиринте мышь Елджернона. Но вместо радости, у него с глаз спадает пелена, он начинает понимать, как к нему на самом деле относятся люди. В пекарне его начинают бояться, потому что он уже умнее их. Сотрудники пекарни идут к собственнику и жалуются на Чарли, и тот выгоняет мужчину.

Параллельно профессора радуются успеху и везут Чарли на симпозиум, где должны его представить. На симпозиуме мужчина понимает, что он уже умнее всех, но профессор все равно относится к нему, как к своей вещи. Чарли все это не нравится, и в знак мести он выпускает мышку Елджернона. Мужчина первым его находит, и вместе с мышью улетает назад. Также Чарли подстерегают неудачи на любовном фронте. Поэтому он решает изменить свою жизнь, но удастся ли ему сохранить этот успех?

Выводы