Тумани і дощі огорнуть Україну: яку погоду принесе антициклон

Погода в Україні у четвер, 15 жовтня, очікується в більшості областей комфортна і суха. Однак частину регіонів накриє сильними дощами, можливий штормовий вітер. Також синоптики попереджають про тумани.

У четвер в Україну прийде антициклон, який принесе суху повітряну масу. Частина країни опиниться під впливом циклону і там пройдуть дощі. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"Дощі в четвер ймовірні в західних областях, хіба що в найближчу ніч трохи опадів випаде у Харківській, Луганській і Дніпропетровській областях, але зовсім трохи. Вітер ще південного, південно-західного напрямку, помірний, на Заході – поривчастий", - розповіла синоптик.

Вона додала, що в деяких областях температура повітря буде комфортною, а місцями вже похолодає. На вихідних зниження температур очікується по всій Україні.

"Очікується протягом дня +15 +20 градусів, на Заході +13 +18 градусів, у південній частині та на Сході України +19 +23 градуси. Вночі та вранці тумани! Нагадую, що в суботу-неділю суттєво похолодає, лише на Сході та Півдні ще затримається більше тепла погода", - зазначила Діденко.

У Києві 15 жовтня за прогнозом синоптика очікується хороша погода – без дощу, вранці туман, а вдень до +16 +17 градусів тепла.

Карта погоди

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Україну насувається затяжне похолодання і синоптики назвали дату.

А також розповідали про те, що українцям передбачили аномальну зиму з крижаними дощами.