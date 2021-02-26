Дуже важко ходити: вагітна дружина Павлика поскаржилася на проблеми зі здоров'ям

Катя каже, що в перший день вони з чоловіком дуже багато гуляли, обійшли всю територію готелю, дізналися, де що знаходиться.

Через перевтому вона відчула проблеми зі здоров'ям - сильно розболілася спина і стало важко ходити. Дівчина знаходиться у другому триместрі вагітності, і навантаження збільшуються з кожним днем.

"Я не встигла купити бандаж. Приїду, насамперед куплю собі бандаж. Тому що мені дуже важко", - розповідає Катя.

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Спільну подорож Катя почала висвітлювати в сторіз ще з літака. Там вона похвалилася, наскільки її чоловік турботливий. Адже на борт він прихопив з собою перекус, щоб вагітна жінка ні в чому не мала птореби.

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Нагадаємо, що пара одружилася в травні 2020-го року. Катерина Репяхова довгий час працювала концертним директором народного артиста і багато знаходилася поруч - так між ними спалахнув роман. Катя молодша за Віктора на 28,5 років, і вона стала четвертою дружиною Павліка, а дитина, яка має народитися в червні, також стане четвертим.

Катерина Репяхова і Віктор Павлік в Єгипті (instagram.com/repyahovakate)