Учасник "Холостячки" розповів про стосунки з Поляковою: "ласа на молодих хлопчиків"

Чутки про роман з Олею Поляковою з'явилися після того, як співачка була тренером у команді Рибака на "Лізі сміху". Вони грали сімейну сцену і Полякова притулила його руки до своїх сідницях. Після цього з'явилися чутки про їх роман.

"Мабуть, після цього і почалися історії з розряду: "Все зрозуміло. Оля ласа на молодих хлопчиків", - розповів Рибак.

При цьому він зазначив, що недавно грав в одному шоу, де була співачка, і вона його навіть не впізнала, хоча вони грали рік і були в фіналі.

Рибак чесно відповів на запитання журналістів і прокоментував відносини Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта, також розповів, чи був секс на проєкті "Холостячка".

"Якщо ми говоримо про учасників і головної героїні, то, наскільки мені відомо, сексу не було", - заявив Рибак.

Рибак розповів, що його друг Еллерт після відносин з Мішиною сильно змінився. Він почав медитувати, перестав вживати алкоголь і їсти м'ясо.

Варто зазначити, що зараз Рибак зустрічається з дівчиною Аліною через яку він залишив проєкт "Холостячка".

Андрій Рибак з дівчиною Аліною (фото: instagram.com/rybak_sydney)

У мережі часто пишуть, що відносини Андрія з Аліною почалися ще до проєкту. Більш того, фоловери в мережі обговорюють, що саме ця дівчина відправила Рибака на "Холостячку" заради піару. Однак Андрій заперечує ці плітки.

"Разом ми 4 місяці. Аліна не була моєю дівчиною до проєкту. У нас з нею виникли взаємини, симпатія, почування, але стосунків не було. Вона не могла мене "відправляти" на проєкт, тому що сама дізналася про це за невеликий проміжок часу", - заявив Олексій.

Олексій Рибак висловився про роман з Олею Поляковою (відео: YouTube)