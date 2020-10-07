По Україні пройдуть грози зі зливами: синоптики показали нові карти

Погода в Україні сьогодні, 7 жовтня, в більшості областей очікується дощовою і похмурою. Крім того, місцями пройдуть зливи і буде дути сильний вітер.

Дощі пройдуть у західній і центральній частині України. При цьому на сході країни опадів не очікується. Про це свідчать дані українського гідрометеорологічного центру.

В Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській областях і в Ужгороді, сьогодні пройдуть дощі. При цьому температура повітря вночі впаде до +8 градусів, а от вдень повітря прогріється до +19. Швидкість вітру становитиме 7-12 метрів в секунду.

Карта погоди на 7 жовтня (meteo.gov.ua)

Житомирської, Черкаської і Кіровоградській областях пройдуть дощі з грозами. Температура повітря вдень становитиме до +20 градусів. Вітер також -12 метрів в секунду.

Дощі також пройдуть в Одеській і Миколаївській областях. Там температура повітря вдень складе 22...25 градусів тепла.

В Луганській, Донецькій, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Херсонській областях без дощів. Температура повітря підніметься до +24 градусів. Швидкість вітру 7-12 метрів в секунду.

У Києві весь день буде йти дощ. При цьому температура повітря складе +17...+19 градусів. Швидкість вітру 7-12 метрів в секунду.

У анексованому Криму також без опадів. Тут буде найтепліше - +24...+26 градусів.

Нагадаємо, в Україну йде руйнівний циклон з Європи.

Раніше ми писали про те, що синоптики попередили про сильну небезпеки в Києві через погоду.