В Україні різко похолодає: де сильно впаде температура повітря

Погода в Україні в найближчу добу різко зміниться

Погода в Україні у п'ятницю, 6 листопада, в більшості регіонів країни очікується суха і холодна. У кількох регіонах синоптики прогнозують сильний вітер зі штормовими поривами.

Погода на сході країни очікується суха, без опадів. Можлива невелика хмарність, сильний вітер. Нічна температура повітря знизиться до +2 +4 градусів, вдень в регіоні стовпчики термометрів покажуть від +8 до +11 градусів.

У південних областях без опадів, сильний вітер. Нічна температура повітря становитиме +5 +8 градусів, вдень від +11 до +14 градусів. У Криму сухо і вітряно, вночі +4 +6 градусів, вдень +12 +14 градусів.

На півночі України опади не прогнозуються, невелика хмарність і сильний вітер. Вночі очікується від +3 до +5 градусів, вдень від +9 до +11 градусів.

На заході країни сухо і сонячно, без опадів, можливий сильний вітер. Нічна температура повітря коливатиметься в межах +3 +6 градусів, вдень від +9 до +12 градусів, у Закарпатті до +14 градусів.

В центральній частині країни сухо і хмарно, без опадів. Вночі +3 +5 градусів, вдень від +9 до +12 градусів.

У Києві 6 листопада невелика хмарність, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря складе +4 +6 градусів, вдень прогріється до +9 +11 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 6 листопада

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики назвали нову дату настання морозів в Україні.

А також ми розповідали про те, що у другій декаді листопада погода в Україні кардинально зміниться.