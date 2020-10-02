В Україні різко зміниться погода: синоптики показали свіжий прогноз

Погода в Україні в найближчі вихідні дні буде теплою, сильні дощі відступлять, прийдуть тумани. Такий прогноз на 3 і 4 жовтня дали синоптики Наталка Діденко і Український гідрометцентр.

За даними Діденко в Facebook, перший жовтневий уїкенд в Україні буде теплим.

"Температура повітря підвищиться і протягом дня буде досягати +19+24 градусів. Повітря насичене вологою, частішають тумани, хоча основні вихідні дощі покинуть нашу територію", - прогнозує погодний експерт.

Але в деяких регіонах все ж можливі опади. Найближчої ночі - на Лівобережжі, в суботу вдень опади пройдуть уздовж лінії від Сумщини до Запоріжжя.

"А в неділю підійдуть невеликі локальні дощі до західних областей, однак більша частина України спокійно і без парасольок милуватиметься осінніми пейзажами, без дощу", - додала вона.

Проте настрій теплого жовтня зіпсує вітер південно-східного напрямку. У неділю - на Заході, а також у Житомирській, Київській та Вінницькій областях посилиться до штормових поривів.

У Києві вихідні будуть без істотних опадів, проте сиро і тепло. Температура повітря підвищиться в столиці до +20+22 градусів. При цьому дискомфорт викличе поривчастий вітер, який в неділю посилиться в Києві.

Синоптики Українського гідрометцентру також показали свіжі карти погоди на суботу і неділю.

Погода в Україні на вихідних (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що Херсонську область після торнадо накрило сильними зливами.

Також повідомлялося, що синоптики розповіли, коли в Україну прийдуть перші заморозки.