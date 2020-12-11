Крижані дощі, сніг і штормовий вітер: як довго в Україні триватиме мерзенна погода

Погода в Україні скоро зміниться. В країну прийде прояснення, яке розжене циклон, що накрив країну в останні дні. Синоптики розповіли, коли закінчаться крижані дощі, сніг і поривчастий вітер.

Так, згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, позитивні зміни настануть уже 14-15 грудня, а поки що доведеться потерпіти мерзенну погоду з дощем і вітром 7-12 метрів на секунду.

Так, 11 грудня синоптики прогнозують сильні дощі, на Заході та в Одеській області. На Сході буде ясно, а в інших регіонах - хмарно. Температура вдень найвища на Заході і Півдні (+2+6), а на Закарпатті +5+7 градусів. На інших територіях вдень +1... -2 градуси.

Вночі +2... -2 по країні, але приморозить Схід до -5... -8 градусів, в Одеській області +2+4.

У Києві в п'ятницю похмуро, температура протягом доби 0... -2.

Погода в Україні 11 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

12 грудня опади у вигляді снігу і мокрого снігу охоплять майже всю країну. На Сході морози ослабнуть, а на Півдні вдень потеплішає. На решті територій вдень температура сильно не зміниться, але вночі трохи посилиться "мінус" на Півночі.

У Києві сніг, мокрий сніг. Вдень +1... -1, вночі стане морозніше - від -3 до -5 градусів.

У неділю, 13 грудня, сильні дощі зі снігом на Півночі, а на Заході, Півдні і в більшій частині Центру - дощ, на Сході - похмуро, але опади малоймовірні.

Температура в цілому дещо підвищиться. На Півдні та Закарпатті вдень +5+9, а в Криму +11+13 градусів. На інших територіях вдень +3... -1. Вночі на Заході та Півдні 0... +6, а в інших областях +1... -3.

У Києві 13 грудня очікуються сильні опади - мокрий сніг з дощем. Вдень +1+3, а вночі від 0 до -2 градусів.

Погода в Україні 12-13 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

А ось у понеділок, 14 грудня, з південного сходу прийде прояснення - сухо буде на Сході, Півдні і в частині центру. В інших областях все ще сніг, мокрий сніг. Температура істотно не зміниться.

У Києві очікується сніг, температура вдень +1+3, вночі від +1 до -1 градуса.

15 грудня сухо і з помірною хмарністю буде майже всюди, крім Півночі, де очікується сніг. Температура буде такою ж, як і в попередні дні: близько нуля вдень, і трохи нижче вночі, на Півдні і Заході - тепліше.

У Києві в цей день очікуються опади, вдень +1+3, вночі від +1 до -1 градуса.

Погода в Україні 14-15 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

Зазначимо, що 10 грудня Київ накрило крижаним дощем. Столицю скувало пробками, на вулицях багато ДТП.

Раніше синоптики змінили прогноз погоди на грудень.