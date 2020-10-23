В Україні різко зміниться погода: метеорологи оновили карти

Погода в Україні готує неприємний сюрприз для тих, хто розпещений жовтневими зеленими газонами і сліпучим сонечком. Завтра, 24 жовтня, більшу частину країни затягне хмарами і посиплеться дрібний дощ.

Так, згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, субота буде похмурою і мокрою у західних та північних областях.

Знизиться завтра і температура повітря. Причому "пониження" торкнеться не тільки областей з атмосферним фронтом: майже по всій країні завтра +13+18 градусів. Лише на Півдні +19+23 градуси.

Вітер середньої інтенсивності - від 5 до 10 метрів в секунду.

У Києві субота буде похмурою і з дощем. Температура +14+16 градусів, а вночі +8+10 вище нуля.

Погода в Україні 24 жовтня (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що метеорологи розповіли, якою буде зима в Києві. Експерти кажуть, що в наш час глобальних кліматичних змін складно давати які-небудь довгострокові прогнози.

Також в Українському гідрометцентрі розповіли, чи будуть морози в країні до кінця жовтня.

До речі, стало відомо, скільки українці будуть відпочивати в листопаді, і які великі події чекають нас в останній місяць осені.