В Україні сильно зміниться погода: синоптики оновили прогноз

Погода в Україні сильно зміниться з приходом в країну нового фронту. Синоптики прогнозують, що на зміну похмурому небу прийдуть сонячні дні, але морози при цьому посиляться.

Так, згідно з даними Українського гідрометцентру, суттєві зміни настануть вже у неділю, 20 грудня. Поки ж в країні буде туманно, хмарно, а температура поколивається на нулі.

У четвер, 17 грудня, небо затягне хмарами, але опади малоймовірні. Температура на більшості територій однакова, що вдень, що вночі - від +1 до -1 градуса. Лише на Сході вночі до -3 морозу, на Півдні 0... +2 протягом доби, в Криму, Одесі та на Закарпатті вдень +2+4, вночі 0... +2. В інших західних областях вдень +1+3, вночі +1... -2.

У Київі що вдень, що вночі +1... -1, туман, хмарно, без істотних опадів.

Погода в Україні 17 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

18-19 грудня температура істотно не зміниться, але на Захід прийде прояснення і вигляне сонце. На решті території небо буде похмурим, але без опадів.

У Києві в п'ятницю-суботу 0... +2 протягом доби, хмарно, опади малоймовірні.

Погода в Україні 18-19 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

А ось 20-21 грудня в країні пануватиме антициклон, який принесе багато сонця, посилення морозу на Сході і підвищення температури - на Заході.

У ці дні вдень -1... +3 градуси, вночі 0... -3 морозу на значній частині країни. На Заході і Півдні вдень +1+5, вночі тут +1... -2, а на Сході вдень 0... -3 градуси, вночі -3... -6 морозу.

В Києві буде хмарно, вдень 0... +2, вночі від 0 до -2 морозу.

Погода в Україні 20-21 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко прогнозує, що сьогодні, 17 грудня, в Україні встановиться рідкісна погода, коли температура вдень і вночі буде однаковою. Таке ми будемо спостерігати на більшій частині території країни.

А ось синоптики Gismeteo підтвердили, що незабаром в Україну повернуться морози. Але лютий холод накриє не всі регіони.