В Україні вдарять 20-градусні морози: синоптики розповіли, як довго вони протримаються

Погода в Україні незабаром серйозно зміниться з приходом лютих морозів. Синоптики прогнозують, що в деяких регіонах термометри покажуть до -20 градусів. Доброю новиною є те, що похолодання триватиме недовго - незабаром в країну повернеться тепла зима.

Так, за прогнозом синоптиків Gismeteo на два тижні, найхолодніше буде на Півночі та Сході до -20 і навіть нижче в нічний час, на Заході - термометри покажуть до -15, а на Півдні - до -10 градусів.

Піком похолодання стане 16-18 січня, після чого стовпчики термометрів стрімко поповзуть вгору. І вже протягом двох-трьох днів покажуть плюсову температуру. Після потепління в країну знову повернуться морози, хоча і не такі сильні.

А ось 13-17 січня в Україні очікуються опади у вигляді снігу і мокрого снігу.

У Києві синоптики прогнозують 12 січня похмуру погоду і близько -1... -2 градусів протягом доби. 13-15 січня очікується сніг та зниження температури. А субота-неділя 16-17 січня будуть холодними - від -17 до -22 градусів. З понеділка, 18 січня стовпчики термометрів підуть вгору, і вже 20 січня вдень буде плюсова температура, але потім знову повернуться морози.

Нижче дивіться прогноз погоди на два тижні для Києва, Харкова, Дніпра, Львова та Одеси.

Погода в Україні на два тижні (скрін: gismeteo.ua)

Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко прогнозує, що в Україні скоро очікується зміна погоди через два циклони, і деякі області замете мокрим снігом, а потім прийдуть морози.

Також метеорологи розповіли, що українців чекає найтепліший рік за всю історію спостережень за погодою.