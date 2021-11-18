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Українські телезірки показали яскраві фото зі своєї студентської молодості

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Четвер 18 листопада 2021 23:06
Українські телезірки показали яскраві фото зі своєї студентської молодості Колаж РБК-Україна: зірки ТБ поділилися студентськими спогадами
Автор: Володимир Костирін

Відомі українські телеведучі Лідія Таран, Валентина Хамайко, Соломія Вітвіцька і Святослав Гринчук показали яскраві фото зі своєї барвистої студентської молодості та поділилися цікавими спогадами й кумедними випадками з часів, коли в alma mater весело і дружно "гризли" граніт науки.

З чим же пов'язані найтепліші студентські спогади ведучих на "плюсах" - читайте в матеріалі на Lite нижче.

Лідія Таран

Ведуча ТСН і кураторка благодійного проекту "Здійсни мрію" Лідія Таран зізналася, що свої найяскравіші студентські спогади пов'язані з посиденьками в гуртожитку.

Українські телезірки показали яскраві фото зі своєї студентської молодості

Фото: Лідія Таран в студентські роки

"Пам'ятаю, як святкували Новий рік у кімнаті однокурсників. Посеред кімнати
стояли 2 трилітрові банки, в які капала вода зі стелі. Тоді головним
завданням було не перевернути їх під час танців", - розповідає вона.

Українські телезірки показали яскраві фото зі своєї студентської молодості

Фото: Лідія Таран

Бували також ходіння з вертепом у громадському транспорті зі співом пісень, додала Таран.

Українські телезірки показали яскраві фото зі своєї студентської молодості

Фото: Студентка Лідія Таран з подружками

Валентина Хамайко

Ведуча "Сніданок.Вихідний" Валентина Хамайко згадала, як замість випускного в університеті записувала свою першу програму на телебаченні.

Українські телезірки показали яскраві фото зі своєї студентської молодості

Фото: Валентина Хамайко в студентські роки

"Юність - чудовий час для нових ідей, спроб, хороших справ! Я рада, що вже тоді, в університеті, почала працювати над своєю телекар’єрою. Тільки після зйомки я змогла доєднатися до святкування випускного", - розповіла вона.

Українські телезірки показали яскраві фото зі своєї студентської молодостіУкраїнські телезірки показали яскраві фото зі своєї студентської молодості

Фото: Валентина Хамайко розповіла про своє студентство і показала знімки

Святослав Гринчук

Ведучий ТСН Святослав Гринчук зазначив, що теплі спогади про студентське життя досі його зігрівають.

"Коли різноманітні флешмоби не були мейнстримом, то домовилися з одногрупниками під час лекції заспівати викладачеві одну з пісень The Beatles. Просто його ім'я співзвучне з ім'ям героя. Вийшло весело! Підняли настрій собі та викладачу!" - зізнався меломан.

Українські телезірки показали яскраві фото зі своєї студентської молодості

Фото: впізнаєте Святослава Гринчука?

До речі, саме в університеті він зустрів своїх кращих друзів, і своє кохання - майбутню дружину, з якою провчився всі 5 років.

Українські телезірки показали яскраві фото зі своєї студентської молодості

Фото: Святослав Гринчук

"Ми з Христиною пронесли нашу дружбу крізь пари, сесії, заліки. А через багато років нашою найкращою спільною дипломною роботою стала дочка Дзвінка", - каже Гринчук.

Українські телезірки показали яскраві фото зі своєї студентської молодості

Фото: Святослав Гринчук на випускному

Соломія Вітвіцька

Ведуча ТСН та "Вражаючі історії ТСН" Соломія Вітвіцька навчалася на факультеті журналістики. Це був час без мобільних телефонів та Інтернету, зазначила вона.

Українські телезірки показали яскраві фото зі своєї студентської молодості

Фото: Соломія Вітвіцька

"Пам'ятаю, на першому курсі друкувала реферат на комп’ютері, який нагадував більше друкарську машинку. Мабуть, зараз це комусь важко уявити… Але часи були класні! У мене було активне студентське життя!", - каже телезірка.

Вітвіцька додала, що постійно була в пошуках нових вражень - і знайшла їх на вершині Ельбрусу.

Українські телезірки показали яскраві фото зі своєї студентської молодостіУкраїнські телезірки показали яскраві фото зі своєї студентської молодості

Фото: Соломія Вітвіцька на горі Ельбрус

"На 3-му курсі я піднялася на найвищу гору в Європі - Ельбрус. До сходження готувалися декілька тижнів. А колись ще спускалася в найдовшу гіпсову печеру у світі - "Оптимістичну". Вона розташована в Тернопільській області", - поділилася вона спогадами та емоціями.

Українські телезірки показали яскраві фото зі своєї студентської молодості

Фото: Соломія Вітвіцька в студентські роки

До речі, нагадаємо, нещодавно українські телезірки показали шкільні фото та згадали курйози.

Також ми писали про те, що телеведуча Лідія Таран показала унікальні сімейні фото і розповіла, як її бабуся рятувалася від Голодомору.

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Соломия Витвицкая Лидия Таран
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