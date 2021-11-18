Українські телезірки показали яскраві фото зі своєї студентської молодості

Відомі українські телеведучі Лідія Таран, Валентина Хамайко, Соломія Вітвіцька і Святослав Гринчук показали яскраві фото зі своєї барвистої студентської молодості та поділилися цікавими спогадами й кумедними випадками з часів, коли в alma mater весело і дружно "гризли" граніт науки.

З чим же пов'язані найтепліші студентські спогади ведучих на "плюсах" - читайте в матеріалі на Lite нижче.

Лідія Таран

Ведуча ТСН і кураторка благодійного проекту "Здійсни мрію" Лідія Таран зізналася, що свої найяскравіші студентські спогади пов'язані з посиденьками в гуртожитку.

Фото: Лідія Таран в студентські роки

"Пам'ятаю, як святкували Новий рік у кімнаті однокурсників. Посеред кімнати

стояли 2 трилітрові банки, в які капала вода зі стелі. Тоді головним

завданням було не перевернути їх під час танців", - розповідає вона.

Фото: Лідія Таран

Бували також ходіння з вертепом у громадському транспорті зі співом пісень, додала Таран.

Фото: Студентка Лідія Таран з подружками

Валентина Хамайко

Ведуча "Сніданок.Вихідний" Валентина Хамайко згадала, як замість випускного в університеті записувала свою першу програму на телебаченні.

Фото: Валентина Хамайко в студентські роки

"Юність - чудовий час для нових ідей, спроб, хороших справ! Я рада, що вже тоді, в університеті, почала працювати над своєю телекар’єрою. Тільки після зйомки я змогла доєднатися до святкування випускного", - розповіла вона.

Фото: Валентина Хамайко розповіла про своє студентство і показала знімки

Святослав Гринчук

Ведучий ТСН Святослав Гринчук зазначив, що теплі спогади про студентське життя досі його зігрівають.

"Коли різноманітні флешмоби не були мейнстримом, то домовилися з одногрупниками під час лекції заспівати викладачеві одну з пісень The Beatles. Просто його ім'я співзвучне з ім'ям героя. Вийшло весело! Підняли настрій собі та викладачу!" - зізнався меломан.

Фото: впізнаєте Святослава Гринчука?

До речі, саме в університеті він зустрів своїх кращих друзів, і своє кохання - майбутню дружину, з якою провчився всі 5 років.

Фото: Святослав Гринчук

"Ми з Христиною пронесли нашу дружбу крізь пари, сесії, заліки. А через багато років нашою найкращою спільною дипломною роботою стала дочка Дзвінка", - каже Гринчук.

Фото: Святослав Гринчук на випускному

Соломія Вітвіцька

Ведуча ТСН та "Вражаючі історії ТСН" Соломія Вітвіцька навчалася на факультеті журналістики. Це був час без мобільних телефонів та Інтернету, зазначила вона.

Фото: Соломія Вітвіцька

"Пам'ятаю, на першому курсі друкувала реферат на комп’ютері, який нагадував більше друкарську машинку. Мабуть, зараз це комусь важко уявити… Але часи були класні! У мене було активне студентське життя!", - каже телезірка.

Вітвіцька додала, що постійно була в пошуках нових вражень - і знайшла їх на вершині Ельбрусу.

Фото: Соломія Вітвіцька на горі Ельбрус

"На 3-му курсі я піднялася на найвищу гору в Європі - Ельбрус. До сходження готувалися декілька тижнів. А колись ще спускалася в найдовшу гіпсову печеру у світі - "Оптимістичну". Вона розташована в Тернопільській області", - поділилася вона спогадами та емоціями.

Фото: Соломія Вітвіцька в студентські роки