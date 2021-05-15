Українські ТВ-зірки поділилися секретами сімейного щастя: дітей - бабусі і пляшка просекко

Українські ТВ-зірки поділилися секретами сімейного щастя в Міжнародний день сім'ї, що відзначається 15 травня. Інна Мірошниченко, Дмитро Ступка та інші розповіли, на які хитрощі йдуть аби помиритися з коханими, а також, як уникають загострення стосунків.
Про це розповіли телеведучі каналу KYIV.LIVE.
"У мого чоловіка є прекрасний спосіб миритися. Він зазвичай першим йде на поступки, за що я йому дуже вдячна. Коли починається загострення пристрастей, це зазвичай говорить, що я дуже втомилася від побутових турбот. Він тоді все організовує: дітей - бабусі, купує квитки за кордон або по Україні, і ми подорожуємо. Але в локдаун нікуди не виїдеш, тому що все закрито. Сенсу лаятися не було (сміється): такого красивого примирення все одно не буде", - розповідає вона.
Фото: Телеведучі Інна і Тимур Мірошниченко (пресслужба)
"Я взагалі - за те, щоб у родині був паритет і рівноправ’я. Просто робити це не через сварки, а цивілізовано, відстоюючи власну позицію. Наше суспільство більше побудоване на засадах патріархату. Тому сьогодні часто говорять: емансипація вбиває інститут сім’ї. Це неправда!... Я про те, що необхідно вибудовувати справедливі стосунки в сім’ї. Розмовляти, пояснювати, домовлятись, поважати одне одного, і в часи локдауну, і поза ним", - ділиться секретами успіху зірка.
Фото: Олена Халілова (пресслужба)
"Якщо є якась напруга у стосунках, їду на тренування або спілкуюсь з друзями. Коли повертаюсь - вже все вичерпано! Кожного вечора сідаємо за стіл і забуваємо всі дрібні непорозуміння, якщо навіть такі були впродовж дня. Я розумію, що зі своєю коханою людиною на все життя, і просто не допускаю, що щось може нас розлучити", - каже він.
Фото: Олексій Павловський (пресслужба)
"Родина - це ціла організація взаємовідносин між людьми. Чоловік - дружина, батьки - діти. А ще у кожного свій характер і темперамент. І ось тут починається найцікавіше: як жити так, щоб не заважати один одному, не дратувати, а навпаки стати підтримкою і другом. Я вже давно не сварюсь з чоловіком, це було лише перші роки подружнього життя... В нашій родині є улюблений вислів: "Ти хочеш бути правим, чи щасливим?" - розповідає Ірина.
Фото: Ірина Єрмак (пресслужба)
"Я - людина неконфліктна. І не бачила, мабуть, ні разу, щоб і мій чоловік кричав чи сварився. Якщо потрібно щось вирішити, сідаємо і розмовляємо. В будь-якій ситуації дуже важливо не допускати війни, щоб потім не шукати шляхи до миру", - розповіла телеведуча.
Фото: Марина Арістова (пресслужба)
"Я люблю романтичні кроки, сюрпризи. Легко можу розсипати по кімнаті пелюстки троянд. Або накрити стіл білою скатертиною, запалити свічки, поставити полуничку, купити просекко. А ще якщо все прибрати, помити посуд, дружина заходить - і все, віднімається мова! Одразу все добре! Раджу", - поділився секретом Дмитро.
Фото: Дмитро Ступка та його співведуча Ірина МІрошниченко (пресслужба)
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