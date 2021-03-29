Український ведучий Слава Дьомін розповів, чому розлучився з дружиною і не спілкується з матір'ю

Ведучий сказав, що його п'ятикласник син Владислав зараз практично на його забезпеченні. Обов'язки по вихованню сина колишнє подружжя поділяють на двох.

За словами Слави, шлюб з Ксенією Міщенко зруйнував побут. Зазначимо, що вони прожили в шлюбі 13 років.

Півроку пара вирішувала врятувати шлюб, але з цього нічого не вийшло і Слава з'їхав з квартири.

Вперше Слава розповів, чому роками не спілкується зі своєю матір'ю.

"Вона хотіла, щоб моє життя належало тільки їй", - розповів про матір шоумен.

Слава Дьомін розповів про розлучення