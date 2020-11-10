ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украину движется дневной "минус" со снегом: синоптики резко изменили прогноз

Новина українською → Вторник 10 ноября 2020 06:30
В Украину движется дневной "минус" со снегом: синоптики резко изменили прогноз Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет морозы днем и первый снег уже очень скоро

Погода в Украине всерьез испортится, когда на смену холодному антициклону придет атмосферный фронт. Он принесет не только дневной "минус" но и снег. Синоптики показали новые карты погоды на месяц, который выдастся не особо теплым.

Так, согласно данным ресурса Gismeteo, первые ночные заморозки придут на Восток и Север уже в среду, 11 ноября. До Киева ночной мороз доберется к субботе, 14 числа. На Западе (кроме Карпат) и Юге значения термометра пока еще будут выше нуля.

А вот где-то в 20-х числах месяца стоит ждать первых дневных морозов и снега. Вероятность первых снежных осадков в этих числах наиболее высока на Востоке и Севере. Кроме снега с 20-23 ноября будут идти дожди, временами вперемешку с мокрым снегом.

Отметим, что к концу ноября - началу декабря синоптики прогнозируют некоторое потепление.

Ниже прогноз погоды на месяц для Киева, Львова, Харькова и Одессы.

В Украину движется дневной &quot;минус&quot; со снегом: синоптики резко изменили прогноз

Погода в Киеве на месяц (скрин: gismeteo.ua)

В Украину движется дневной &quot;минус&quot; со снегом: синоптики резко изменили прогноз

Погода в Харькове на месяц (скрин: gismeteo.ua)

В Украину движется дневной &quot;минус&quot; со снегом: синоптики резко изменили прогноз

Погода в Одессе на месяц (скрин: gismeteo.ua)

В Украину движется дневной &quot;минус&quot; со снегом: синоптики резко изменили прогноз

Погода во Львове на месяц (скрин: gismeteo.ua)

Ранее синоптики рассказали, что в Украину идет минусовая температура. Эксперты поделились новыми картами погоды на ближайшие дни.

Кроме того в ноябре Землю накроет мощная магнитная буря. Специалисты по астрономии Солнца назвали новые даты геомагнитных волнений в ноябре.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Погода
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Появился текст документа о прекращении войны в Карабахе
Инна Собораредактор ленты новостей Появился текст документа о прекращении войны в Карабахе