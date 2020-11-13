В Україну рухається мокрий сніг: яким областям не пощастить з погодою на вихідних

Погода в Україні на вихідних очікується морозна і місцями зі снігом

Погода в Україні на вихідних буде нерівномірна. Частина країни буде перебувати в зоні сухого антициклону, а в деяких областях можливий дощ і мокрий сніг.

Як розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, на вихідних в Україні очікується суха погода майже у всіх регіонах, крім півночі країни.

"14-15 листопада антициклон ще буде махати лапами та відганяти опади. І тільки на Півночі України атмосферний фронт черкне невеликим дощем і місцями навіть мокрим снігом", - попередила синоптик.

Карта погоди

Вона зазначила, що температура повітря буде невисокою і найтепліше буде в південних областях і на Закарпатті.

"Буде холодно: вночі -3 +4 градуси, вдень +4 +9 градусів, на північному сході +2 +5 градусів. На Закарпатті та в Криму +9 +13 градусів", - додала Діденко.

У Києві за прогнозом синоптика, на вихідних буде хмарно, але істотні опади не прогнозуються.

"У Києві в суботу і неділю буде хмарно, щось трохи покапає і, можливо, навіть політає. Але поки нічого особливого. Температура повітря в денні години буде коливатися в межах +5 +6 градусів", - додала синоптик.

Карта погоди

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кліматологи оновили прогноз на зиму в Україні та попередили про аномальну погоду.

А також ми розповідали про те, що на Україну насувається морозна погода і перший сніг.