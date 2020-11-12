На Україну насувається справжня зима з мокрим снігом

Погода в Україні до кінця тижня стане по-зимовому холодною

Погода в Україні до кінця тижня почне погіршуватися і на вихідних прогнозуються опади у вигляді дощу і мокрого снігу. Температура повітря стрімко опускається і в більшості областей вночі буде мороз.

Як розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, найближчими днями в Україні буде холодно і мрячно, істотних опадів не буде до суботи.

"Невелике коливання температури повітря, поступове похолодання до нічних "мінусів", антициклональна відсутність серйозних опадів, тумани. У Києві в п'ятницю, 13 листопада, буде сухо і свіжо, вночі 0-2 градуси тепла, вдень +4 +6 градусів. На значній території України завтра без опадів, періодичні тумани з погіршенням видимості до 100-400 метрів, холодно. Температура повітря в найближчу ніч від 3 морозу до +4 градусів. На Півдні до +6 градусів, вдень в п'ятницю очікується +3 +8 градусів, на Закарпатті та у південній частині до +10 градусів", - написала синоптик.

Карта погоди в Києві

Вона попередила, що на вихідних в Україні очікуються опади у вигляді дощу і мокрого снігу.

"В суботу-неділю на Півночі з'являться невеликі опади у вигляді дощу і, можливо, мокрого снігу. На решті території України – без істотних опадів. Вихідні будуть переважно сірими", - попередила Наталка Діденко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українців закликали утеплятися через сильне похолодання.

А також розповідали про те, що синоптики попередили жителів про затяжний період похолодання.