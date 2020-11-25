В Україну рухаються потужні снігопади: синоптики назвали дату

Погода в Україні принесе незабаром потужні снігопади. Причому зимові опади будуть практично по всій країні. Синоптики прогнозують, що сипати буде в останні дні листопада - 29-30 числа.

Так, згідно з даними Українського гідрометцентру, атмосферний фронт зіпсує сонячну погоду в суботу, 28 листопада. В цей день будуть дощі, а в наступні дні температура знизиться, і опади перетворяться в сніг.

А ось 26 листопада буде аномально тепло, як для останніх днів осені. Температура вдень буде коливатися в межах +5+9 градусів (на Волині, Рівненщині. Сумській і Полтавській області +3+6). А ось на Сході +1+4 градуси вдень. Вночі на Заході та Сході мороз вночі 0... -5. На інших територіях від 0 до +4 градусів.

Опади у цей день не передбачаються, але синоптики обіцяють хмарність (крім Заходу та Півночі, де сонечко все ж вигляне).

У Києві в четвер вдень мінлива хмарність, температура від +5 до+7, а вночі +1+3 градуси.

Погода в Україні 26 листопада (скрін: meteo.gov.ua)

27 листопада в країні буде панувати антициклон з ясним небом, опади не очікуються. Температура +2+8 вдень, а от на Півдні та в Чернівецькій області аномальні +8+12 градусів. Вночі +4... -3, за винятком Чернівецької області з -6... -8 нічного морозу.

У Києві п'ятниця буде ясною і з температурою +3+5 вдень, вночі від 0 до +2 градусів.

Погода в Україні 27 листопада (скрін: meteo.gov.ua)

У суботу, 28 листопада, в країну навідається атмосферний фронт, який принесе дрібний дощ скрізь, крім Півдня. Температура по країні вдень +2+6, вночі +2... -4 градуси. Виняток становлять південні області з +9+11, вдень 0... +4 градусів вночі.

У Києві в суботу вдень хмарно, буде мрячити. Вдень +3+5, вночі від 0 до +2 градусів.

Погода в Україні 28 листопада (скрін: meteo.gov.ua)

Неділя 29 листопада, принесе в західні, Вінницьку та Житомирську області снігопади, на Північ - дощ з мокрим снігом, у Центрі - сильний дощ, на Півдні та Сході буде хмарно, але сильні опади малоймовірні.

Температура в цей день +1+6, на Півдні +6+11. Вночі -2... +4 градуси, а в південних областях вночі +1+5.

У Києві неділя відзначиться дощем з мокрим снігом, вдень +2+4, вночі -1... +1.

Погода в Україні 29 листопада (скрін: meteo.gov.ua)

30 листопада температура істотно не зміниться, але сильні опади відступлять. Буде хмарно, а ймовірність невеликого снігу залишиться на північному заході.

У Києві в останній день осені хмарно, з температурою +2+4, вдень -1... +1 вночі.

Погода в Україні 30 листопада (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше синоптик Наталка Діденко також порадила українцям насолоджуватися теплими днями, які встановляться 26 і 27 листопада на більшості територій.

Також повідомлялося, що українські Карпати засипало снігом. З'явилася неймовірне панорамне відео засніжених схилів гори Піп Іван.