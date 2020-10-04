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В Україну йде потужний циклон Brigitte: де розгуляється негода

Новость на русском → Україна, Неділя 04 жовтня 2020 20:02
В Україну йде потужний циклон Brigitte: де розгуляється негода Хмари (ілюстративне фото: pixabay.com)
Автор: Анна Кисельова

Синоптик уточнила, що потужний циклон зачепить більшість західних, деякі південні і центральні регіони

Погода в Україні 5 жовтня, в понеділок, буде теплою і сонячною в областях, де домінуватиме антициклон. Жителям західних областей, і деяких центральних, а також південних регіонів варто готуватися до потужного шторму. За даними синоптика Наталки Діденко, потужний шторм не буде просуватися далі в Україну.

Як повідомляє у своєму Facebook синоптик, потужний циклон Brigitte зараз творить потужний шторм в Європі. Але Україні пощастить: грози торкнуться тільки західні області країни, так як східний антициклон блокує доступ опадів в Україну. Згодом це призведе до рвучкого, сильного, іноді штормовому вітрі східного напрямку, додала експерт.

"Дощів в Україні завтра буде мало, тільки атмосферний фронт хвостом зачепить західні області, іноді Вінницьку, Житомирську, Одеську і Миколаївську області. Температура повітря продовжує радувати теплим комфортом - завтра +19... +24 градуси", - пише синоптик.

В Україну йде потужний циклон Brigitte: де розгуляється негода

Погода в Україні у понеділок 5 жовтня (карта:facebook.com/tala.didenko)

За даними Діденко, погода в Києві 5 жовтня також буде теплою і сухою. Рівень тепла буде коливатися близько +20 градусів. При цьому дощів не передбачається.

"Найближчий дощ у столиці ймовірні 7 жовтня, а наступні вихідні обіцяють бути сонячними і маловетреными, з температурою повітря +17... +19 градусів", - додала синоптик.

Нагадаємо, що раніше через сильний шторм "Алекс" в Італії загинули кілька людей, понад 15 пропали без вісті.

Також повідомлялося, що синоптики оновили прогноз на жовтень і розповіли, коли прийдуть заморозки.

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