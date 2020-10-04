В Украину идет мощный циклон Brigitte: где разгуляется непогода

Синоптик уточнила, что мощный циклон заденет большинство западных, некоторые южные и центральные регионы

Погода в Украине 5 октября, в понедельник, будет теплой и солнечной в областях, где будет доминировать антициклон. Жителям же западных областей, и некоторых центральных, а также южных регионов стоит готовиться к мощному шторму. По данным синоптика Натальи Диденко, мощный шторм не будет продвигаться дальше в Украину.

Как сообщает в своем Facebook синоптик, мощный циклон Brigitte сейчас творит мощный шторм в Европе. Но Украине повезет: грозы затронут только западные области страны, так как восточный антициклон блокирует доступ осадков в Украину. Впоследствии это приведет к порывистому, сильному, порой штормовому ветру восточного направления, добавила эксперт.

"Дождей в Украине завтра будет мало, только атмосферный фронт хвостом заденет западные области, иногда Винницкую, Житомирскую, Одесскую и Николаевскую области. Температура воздуха продолжает радовать теплым комфортом - завтра +19… +24 градуса", - пишет синоптик.

Погода в Украине в понедельник 5 октября (карта:facebook.com/tala.didenko)

По данным Диденко, погода в Киеве 5 октября будет также теплой и сухой. Уровень тепла будет колебаться около +20 градусов. При этом дождей не предвидится.

"Ближайший дождь в столице вероятен 7 октября, а следующие выходные обещают быть солнечными и маловетреными, с температурой воздуха +17… +19 градусов", - добавила синоптик.

Напомним, что ранее из-за сильного шторма "Алекс" в Италии погибли несколько человек, более 15 пропали без вести.

Также сообщалось, что синоптики обновили прогноз на октябрь и рассказали, когда придут заморозки.