В Україну йде рекордне потепління: синоптики назвали дату

Погода в Україні принесе рекордне потепління разом з антициклоном, який зумовить сонячні дні з 4 по 6 грудня. Особливо високою температура буде на Заході - місцями навіть до +11 градусів.

Так, за прогнозом Українського гідрометцентру, 3 грудня країна зануриться у хмарність та вологість. Невеликий сніг імовірний на північному сході. Температура вдень від 0 до +4. Вночі -2... -6. Виняток - Закарпатська область і Південь з +5... +8 вдень.

У Києві волого і хмарно з 0... +2, вдень та -1... -3 вночі.

Погода в Україні 3 грудня (фото: meteo.gov.ua)

А ось з 4 по 6 грудня опадів не буде зовсім. Температура вдень на Заході +5... +11, вдень від +2 до -6 вночі. На Півдні +5... +7, вдень +1... +6 вночі (але 6 грудня температура в південних областях вже знизиться). На інших територіях вдень від -4 до +4 градусів, вночі 0... -6 морозу.

У Києві 4-5 грудня вдень +2... +4, вночі -1... +1. 6 грудня похолодає вдень до -1... +1, а вночі до -2... -4.

Погода в Україні 4-6 грудня (фото: meteo.gov.ua)

А ось 7 грудня на Захід прийде циклон зі снігом і дощем, що зачепить також Вінницьку та Одеську області. Прийдуть денні морози, а на Схід - сильні нічні "мінуси" - до -11 градусів.

У Києві 7 грудня опади не передбачаються, вдень -1... -3 градуси, вночі -5... -7.

Погода в Україні 7 грудня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, що 3 грудня Україна опиниться між двома фронтами – циклоном і антициклоном. Це зумовить прохолодну вологу погоду. Ймовірна ожеледиця, на дорогах потрібно бути максимально обережними.

Крім того, синоптики розповіли про те, що у грудні ймовірні морози до -15 і снігопади.