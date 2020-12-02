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В Украину идет рекордное потепление: синоптики назвали дату

Новина українською → Среда 02 декабря 2020 20:27
В Украину идет рекордное потепление: синоптики назвали дату Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет рекордное потепление вместе с антициклоном, который обусловит солнечные дни с 4 по 6 декабря. Особенно высокой температура будет на Западе - местами даже до +11 градусов.

Так, по прогнозу Украинского гидрометцентра, 3 декабря страна погрузится в облачность и влажность. Небольшой снег вероятен на северо-востоке. Температура днем от 0 до +4. Ночью -2... -6. Исключение - Закарпатская область и Юг с +5... +8 днем.

В Киеве влажно и пасмурно с 0... +2 днем и -1... -3 ночью.

В Украину идет рекордное потепление: синоптики назвали дату

Погода в Украине 3 декабря (фото: meteo.gov.ua)

А вот с 4 по 6 декабря осадков не будет вовсе. Температура днем на Западе +5... +11 днем и от +2 до -6 ночью. На Юге +5... +7 днем и +1... +6 ночью (но 6 декабря температура в южных областях уже снизится). На остальных территориях днем от -4 до +4 градусов, ночью 0... -6 мороза.

В Киеве 4-5 декабря днем +2... +4, ночью -1... +1. 6 декабря похолодает днем до -1... +1, а ночью до -2... -4.

В Украину идет рекордное потепление: синоптики назвали датуВ Украину идет рекордное потепление: синоптики назвали датуВ Украину идет рекордное потепление: синоптики назвали дату

Погода в Украине 4-6 декабря (фото: meteo.gov.ua)

А вот 7 декабря на Запад придет циклон со снегом и дождем, который зацепит также Винницкую и Одесскую области. Придут дневные морозы, а на Восток - сильные ночные "минусы" - до -11 градусов.

В Киеве 7 декабря осадки не предвидятся, днем -1... -3, ночью -5... -7.

В Украину идет рекордное потепление: синоптики назвали дату

Погода в Украине 7 декабря (фото: meteo.gov.ua)

Ранее синоптик Наталка Диденко рассказала, что 3 декабря Украина окажется между двумя фронтами – циклоном и антициклоном. Это обусловит прохладную влажную погоду. Вероятна гололедица, на дорогах нужно быть максимально осторожными.

Кроме того, синоптики рассказали о том, что в декабре вероятны морозы до -15 и снегопады.

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