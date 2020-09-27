В Україну йде сезон холодних злив: які області затопить

Погода в Україні принесе затяжний дощовий сезон. Опадів буде багато, деякі області затоплюватиме сильними зливами. Крім того, суттєво знизиться температура. Синоптики оновили прогноз на найближчі п'ять днів, уточнивши, що весь цей час буде сильний вітер швидкістю 7-12 метрів за секунду.

Так, за даними Українського гідрометцентру, понеділок, 28 вересня, принесе дощі в західний регіон (крім Волинської та Рівненської областей). На інших територіях все ще буде сухо.

Температура вдень на Заході та Півночі +18+22, у Центрі, на Півдні та Сході тепліше - від +19 до +26 градусів.

У Києві завтра буде без опадів, з помірною хмарністю. Температура вдень +20+22, вночі +9+11.

Погода в Україні 28 вересня (скрін: meteo.gov.ua)

29 вересня дощі накриють майже всю країну. На більшій частині Заходу, у Вінницькій та Одеській областях - потужні зливи. На північному сході хмарно, але ймовірність опадів низька. В інших регіонах - невеликий дощ.

"Градуси" знизяться до +13+16 на Заході, +16+19 - на Півночі, решта території - від +19 до +26 градусів.

У Києві у вівторок ймовірність опадів буде невисокою. Очікується хмарна погода з температурою +16+18 градусів, вночі +9+11 градусів.

Середа 30 вересня, принесе потужні зливи вже по всій країні - особливо на Півдні і в Центрі. Термометри вдень покажуть +13+17 градусів, на Півдні +16+21.

У Києві очікується дощ, похолоднішає до +13+15, вночі +9+11.

Погода в Україні 29 і 30 вересня (скрін: meteo.gov.ua)

1 жовтня українці також зустрінуть з дощами, а на Півдні навіть з грозами. Температура особливо не зміниться, буде прохолодно. Схожа ситуація з погодою буде і 2 жовтня.

У Києві в перші два дні жовтня +15+17, вночі +11+13 і дощ.

Погода в Україні 1 і 2 жовтня (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше синоптики також розповіли, коли в Україну прийде бабине літо. Вони прогнозують два коротких, але теплих, періоди в жовтні і навіть листопаді.

Також кліматологи і метеорологи дали довгостроковий прогноз на осінь і зиму 2020 року. Експерти вважають, що цей сезон знову буде аномальним, як і минулого року.