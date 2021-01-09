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В Україну йдуть потужні холоди: коли очікується пік морозів

Новость на русском → Субота 09 січня 2021 20:30
В Україну йдуть потужні холоди: коли очікується пік морозів Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Погода в Україні до кінця січневих свят буде супроводжуватися морозами. Холоди почнуть посилюватися з понеділка, 11 січня. Протримаються морози щонайменше до 19 січня, коли в Україні святкують Водохреще.

Синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook дала докладний прогноз на неділю і розповіла, коли в Україні очікуються потужні морози.

За даними експерта, опадів в Україні чекати не доводиться. 10 січня "якісь натяки на сніжинки політають над північними областями", а на півдні країни можливі дощі та мокрий сніг.

"Неділя в Україні буде під знаком потужного Азорського антициклону. Карта. Сам антициклон, зрозуміло з назви, буде собі плескатися в Атлантиці, але все ж відганяти опади з нашої території", - пише синоптик.

В Україну йдуть потужні холоди: коли очікується пік морозів

Погода в Україні 10 січня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Фахівець уточнює, що незабаром в Україну прийдуть справжні морози, пік яких буде затяжним і розтягнеться до кінця січневих свят.

"Атлантичне повітря на тижні поступово поступатиметься місцем арктичному - як наслідок таких атмосферних танців, очікується в Україні похолодання. До нас нарешті прийдуть морози. Вже найближчої ночі почне трохи підморожувати, 0-5 градусів морозу, вдень 10-го січня передбачається від 2 морозу до 2 тепла. Надалі похолодання в Україні посилиться. На Василя, Новий рік, на другий Святвечір, на Водохреще будемо з морозами", - підсумувала Діденко.

Нагадаємо, що раніше ми публікували прогноз погоди на весь 2021 рік.

Також ми писали, що синоптики дали детальний прогноз на найближчі три місяці.

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