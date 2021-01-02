Україна увійшла в нову кліматичну зону: прогноз погоди на весь 2021 рік

Зими останніх років доводять, що Україна увійшла у нову кліматичну зону. У 2021 році погода остаточно стане відповідати європейській. Так, зима буде похмурою і дощовою, а літо стане не тільки довше, але і очікуються анормально високі позначки у термометрів.

У 2021 році за прогнозами синоптиків, напевно будуть зафіксовані температурні рекорди та незвичайні погодні аномалії. Прогноз синоптиків опублікувало видання "Сьогодні".

За словами завідуючої відділом прикладної метеорології й кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАНУ Віри Балабух, на тлі глобального потепління в Україні середньорічна температура у 2020 піднялася на 2,5 градуси, що вже призвело до безлічі змін в екосистемах.

"2020 рік був в Україні найтеплішим за всю історію спостережень, середньорічна температура повітря виявилася вище звичайної більш ніж на 2,5 градуси, у деяких регіонах – майже на 3 градуси. Майже по всіх місяцях, крім квітня і травня, температура повітря була вище норми. При цьому шість місяців були найтеплішими за останні 140 років. Значення середньомісячної температури нерідко перевищували норму на 5-7 градусів і більше, а середній за добу – на 10-15 градусів і більше! Це призвело до того, що минулого року вперше на всій території країни не було метеорологічної зими, коли період з середньодобовою температурою нижче 0 градусів триває понад 5 днів, також був відсутній сніговий покрив", – зазначила Віра Балабух.

Осінь виявилась найтеплішою з кінця XIX століття. Літо хоча і прийшло в цьому році за календарем, але затрималося до середини жовтня. Характерною особливістю 2020 року була не тільки аномально висока температура повітря, але і дефіцит опадів, що призвело до тривалої посухи, проблем з водними ресурсами та лісових пожеж. За оцінками Всесвітньої метеорологічної організації, очікується, що 2021 рік також буде аномально теплим.

Детальний прогноз Віра Балабух дала тільки на зимові місяці. Зима, за її словами, буде теплою, але більш похмурою та з великою кількістю опадів, ніж попередня. В основному це дощі й мокрий сніг. Причиною тому буде більш активне формування циклонів в Атлантиці, які в основному впливають на погоду в Україні. Але це не означає повну відсутність морозів.

Кліматолог не виключає, що нинішній рік виявиться менш жарким і сухим, ніж 2020-й. Але він також може увійти до п'ятірки найбільш теплих років за всю історію спостережень. При цьому циклони будуть більш потужними та принесуть більше опадів у літній період 2021, ніж минулого року. Синоптик каже, що вони можуть бути більш руйнівними.

Перешкодою їм можуть стати антициклони, що формуються на півночі і сході України. Це протиборство багато в чому буде визначати погоду в нашій країні. Тобто слід очікувати різких перепадів погоди, температурних "гойдалок". Можуть бути побиті й температурні рекорди попередніх років, особливо в літні та осінні місяці.

Нагадаємо, що раніше синоптик Наталка Діденко опублікувала прогноз на 3 січня 2021.

Раніше синоптики Укргідрометцентру попередили, що в Україну рухається негода, буде похолодання і потужні зливи зі снігом зовсім скоро.