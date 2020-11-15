В Україну йдуть справжні морози: де і коли буде найбільший "мінус"

Синоптики попередили про нічні морози на сході країни

Погода в Україні в період з 15 по 17 листопада буде погіршуватися. Про це говорять не тільки опади і затягнуте небо, але і поступове зниження стовпчиків термометрів. Так, в ніч з 17 на 18 листопада синоптики прогнозують до -6 градусів у східних областях. При цьому протягом дня у більшості регіонів нашої країни буде зберігатися "плюсова" температура. Місцями навіть до +11 градусів. Детальний прогноз опублікували синоптики Укргідрометцентру.

Згідно з оновленим прогнозом, в Україні в неділю, 15 листопада, температура повітря в деяких регіонах на заході країни почне підніматися у порівнянні з відмітками в суботу – до +5... +10 градусів. У центральних регіонах очікується +4... +8 градусів. На півдні збережуться суботні показники тепла, за винятком Кримського півострова, де похолодає до +6... +8 градусів. Температура зміниться і на сході: в Харківській, Луганській, Сумській та Донецькій областях буде мінімальною по країні - +2... +4 градуси протягом дня. В інших регіонах Лівобережної України стовпчики термометрів піднімуться до +3... +7 градусів.

Погода в Україні 15 листопада (карта: meteo.gov.ua)

Також, з 15 листопада в Україну прийдуть дощі. В неділю опади очікуються на півночі, в центрі, деяких західних і північно-східних регіонах.

Вже 16 листопада циклон зміститься і накриє всі східні та південні області, також кілька центральних регіонів. При цьому в Харківській, Луганській і Донецькій областях очікується сніг, у Дніпрі – дощ зі снігом. Крім того, у північних та східних областях можливе зниження температури повітря до -1...-4 градусів як вдень, так і вночі. У західних і південних областях завтра буде від +7 до +11, вдень від +2 до +6 вночі. У центральних областях морозів не прогнозують, але буде прохолодно: від +0 до +5 вдень від 0 до +3 вночі.

Погода в Україні 16 листопада (карта: meteo.gov.ua)

17 листопада опади очікуються тільки в західних областях. Рівень тепла навіть в денний час буде місцями доходити до -3 градусів. Такий прогноз синоптики опублікували для жителів східних областей, де термометри покажуть в середньому -3... +2 градуси. Трохи тепліше на півночі та в центрі – 0... +2 градуси. На півдні вдень без морозів +3... +8 градусів. Найтеплішою погода виявиться в областях, де очікуються опади – на заході країни. Там стовпчики термометрів піднімуться до +4... +8 градусів. Виняток становитиме Закарпатська область, де очікується протягом дня до +11 градусів.

При цьому на сході синоптики прогнозують настання справжніх морозів -1... -6 градусів у нічний час. Морози у темний час доби також очікуються в центральних, північних і південних областях – до -3 градусів. Виняток становитиме Одеська область, де вночі градусники покажуть +2... +4 градуси.

Погода в Україні 17 листопада (карта: meteo.gov.ua)

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