В Україну йдуть перші серйозні заморозки: синоптики назвали дату

Синоптики попередили про те, що термометри вночі опустяться до -1 градуса в більшості регіонів країни

В Україні середня нічна температура знизиться до -1... +2 градусів вже 20 жовтня. Рівні термометрів в нічний час різко впадуть з +10... +13 градусів, у східних областях станом на 18 жовтня. Також синоптики попередили про зниження середньої денної температури. Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Як повідомляють синоптики, 19 жовтня морозів не очікується, хоча термометри вночі опустяться до +2 градусів, що говорить про ризик настання заморозків. Вдень, як і вночі, найхолодніше буде на заході країни, де термометри покажуть +7... +11 градусів. У центральних областях - +9... +12 градусів. На сході і півдні країни – найтепліше: +10... +16 градусів.

Мінімальні температури в нічний час в цей день очікуються на заході країни – там в середньому +3... +5 градусів. В центральних і східних регіонах - +4... +7 градусів. Близько моря - +5... +10 градусів в темний час доби.

Погода в Україні на 19 жовтня (фото: meteo.gov.ua)

Вже 20 жовтня погода різко зміниться: у нічний час-перші осінні заморозки, які очікуються у всіх регіонах країни, за винятком південних областей. Вночі термометри показуватимуть -1... +2 градуси. У приморських регіонах - +2... +7 градусів. Денна температура знизиться тільки в деяких областях, порівняно з 19 жовтня – в Харківській області очікується зниження температури до +8... +10 градусів протягом дня.

Погода в Україні на 20 жовтня (фото: meteo.gov.ua)

Крім того, синоптики уточнили, що опадів у ці дні не очікується. Також вони попередили про надзвичайну пожежну небезпеку.

Нагадаємо, що раніше синоптик Наталка Діденко попередила про повернення тепла в Україну.

Також ми писали, що нещодавно народні синоптики, кліматологи й метеорологи також розповіли, якою буде погода в Україні до кінця осені і взимку, і заявили про прийдешні аномалії.